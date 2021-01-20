Несмотря на небольшую задержку 20 января с космодрома Rocket Lab в Новой Зеландии таки стартовала двухступенчатая ракета-носитель сверхлегкого класса Electron с одним микроспутником на борту. Эту полезную нагрузку – спутник связи для европейской космической компании OHB Group – было успешно доставлено на целевую орбиту через 70 минут после старта.

В Rocket Lab сообщили, что полезная нагрузка коммуникационного микроспутника для OHB Group предназначена для обеспечения работы на определенных частотах и для поддержки будущих услуг с орбиты. Пуск организован OHB Cosmos, подразделением по заключению контрактов на запуски для OHB Group, сообщает 24 канал.

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Rocket Lab также продемонстрировала видео запуска своей ракеты Electron:

MISSION SUCCESS! Our 18th mission successfully left the crust and @OHB_SE's payload has been deployed to a perfect orbit. What a way to start the year! pic.twitter.com/ReoENmMRuk — Rocket Lab (@RocketLab) January 20, 2021

Чем особенная ракета Electron

Сейчас Electron – ракета одноразового использования, но это скоро изменится, если все пойдет по плану. Rocket Lab намерен повторно использовать первую ступень, которая будет подхватываться в воздухе с помощью вертолета при возвращении на Землю после запуска.

Electron слишком мала, чтобы осуществлять вертикальную посадку, как это делает SpaceX Falcon 9 – ракета не может нести достаточно топлива, чтобы оставалось необходимое количество для такого маневра.