Частная компания Rocket Lab запустила шесть малых спутников для различных коммерческих и государственных заказчиков. Миссия также предназначена для демонстрации универсальной спутниковой платформы "Фотон". Это уже 19 успешная миссия компании и всего 104 выведенных на орбиту аппарата.

Легкая ракета "Электрон" стартовала со Стартового комплекса № 1 на полуострове Махия в Новой Зеландии. Полет прошел штатно и полезная нагрузка была выведена на запланированную орбиту.

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Какие спутники выведены на орбиту

Крупнейшим полезной нагрузкой в этой миссии был спутник Gen-2 для компании спутниковой визуализации BlackSky. Это седьмой в серии ее космических аппаратов, которые получают изображения с высоким разрешением. Этот спутник был выведен на низкую околоземную орбиту.

Ракета также вывела два кубсата 6U, построенных компанией Tyvak Nano-Satellite Systems для двух отдельных австралийских компаний, что разрабатывают спутниковые группировки для интернета вещей: Myriota 7 для Myriota и Centauri 3 для Fleet. Помимо предоставления услуг интернета вещей, Centauri 3 будет тестировать технологии для плановой лунной миссии с небольшим спутником, который планирует запустить группа австралийских компаний.

Другими тремя меньшими спутниками были кубсаты Gunsmoke-J формата 3U, разработанные командованием космической и противоракетной обороны армии США (SMDC). Спутник Gunsmoke-J привлек наибольшее внимание и споры в Новой Зеландии из-за опасений, высказанных некоторыми организациями, что аппарат может быть использован американскими военными для наведения оружия.

Тестирование платформы "Фотон"

Задачей запуска кроме вывода спутников на орбиту было также протестировать работу универсальной спутниковой платформы "Фотон", которая создана на базе разгонного блока. Она имеет собственный двигатель, системы ориентации и связи, а также солнечные панели для выработки энергии – заказчику достаточно лишь добавить свое оборудование (о другом позаботится Rocket Lab). В 2021 году компания собирается запустить "Фотон" с полезной нагрузкой Capstone к Луне по заказу NASA.