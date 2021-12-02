Новозеландская компания Rocket Lab принадлежит предпринимателю Питеру Беку. Мужчина буквально шляпу съел, обещая создание новой ракеты-носителя. Теперь Питер Бек провел короткую презентацию, рассказывая больше о новейшей ракете "Нейтрон" (Neutron). Также предприниматель отметил, что рад, что сегодня на нем нет шляпы, которую можно съесть.

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Презентация новой ракеты Neutron: смотрите видео онлайн

Подробнее о Neutron

Новейшая ракета носитель начнет запускать полезный груз с 2024 года и будет многоразовой. Ожидается, что приземление первой ступени будет осуществляться на автономную океаническую платформу или стационарный космодром по аналогии с Falcon 9 компании SpaceX.

Носитель будет изготовлен из углеродного волокна, что позволит значительно сэкономить массу, что увеличит массу полезного груза, которую Neutron сможет вывести в космос:

На низкую околоземную орбиту ракета-носитель сможет "забросить" до 8 тонн в многоразовой конфигурации.

Если же использовать функцию "одноразовости", то масса полезного груза возрастает до 15 тонн.

Общая масса Neutron будет составлять 480 тонн.

Также композит, как показано в презентации, намного прочнее и более упругий чем алюминий и нержавеющая сталь, которые часто используют в ракетостроении. Изготовление ракеты будет, конечно же, на 3D-принтере.

Двигатели "Архимед" – это также уникальная разработка Rocket Lab. Их будут печатать на 3D-принтере. Семь двигателей первой ступени будут работать на метане и кислороде, что делает их экологически чистыми.

Питер Бек отмечает, что Neutron будет специализироваться на запуске малоразмерных спутников в большом количестве – это то, что мы наблюдаем сейчас во время запусков, например, Starlink. Но новая ракета Rocket Lab сможет прекрасно запускать большие спутники на геостационарную орбиту, проводить пилотируемые запуски и, как выразился Бек, проводить межпланетные запуски.

Neutron будет иметь диаметр 7 метров, но это касается первой ступени. Головной обтекатель будет иметь меньший диаметр – 5 метров. Таким образом Rocket Lab получает ракету, которая сужается к верху. Это сделано для лучшей аэродинамики и уменьшения тепловой нагрузки во время полета в плотных слоях атмосферы. Высота носителя будет составлять 40 метров.

Интересно, что головной обтекатель ракеты не будет отделяться, как у других носителей. Он раскроется, выпустит вторую ступень с полезным грузом, и закроется.