Пообещал – сделал: глава Rocket Lab съел бейсболку на камеру – все из-за успехов компании
Компания Rocket Lab объявила о создании новой ракеты Neutron и прямой конкуренции со SpaceX. Новинка компании сможет выводить до 8 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, а также доставлять грузы на МКС.
Источник:Alpha Centauri
Ракета-носитель Neutron также будет отвечать всем требованиям для запусков военных спутников, а после испытательных полетов станет частично многоразовой. Первые ее запуски запланированы на 2024 год.
Интересно Blue Origin перенесла первый старт тяжелой многоразовой ракеты New Glenn: новая дата
Презентация ракеты Neutron
Во время презентации компании Rocket Lab отмечается, что с помощью Neutron компания планирует напрямую конкурировать со SpaceX и ее известной Falcon 9. Среди прочего отмечается, что благодаря Neutron, Rocket Lab смогут покрыть 98% потребностей коммерческого рынка по прогнозам к 2029 году. Также новой ракетой планируют выводить на орбиту целые спутниковые созвездия.
Фишки новой ракеты от Rocket Lab / Фото Rocket Lab
Глава Rocket Lab сдержал слово и съел бейсболку
Ранее в ходе общения с журналистами Питер Бэк подтвердил обещание съесть свою бейсболку, если его компании удастся вернуть первую ступень ракеты. Такое обещание он дал когда-то, заявив, что не будет заниматься многоразовыми системами.
Глава компании Rocket Lab, Бэк выполнил ранее данное обещание и съел кусочек бейсболки Rocket Lab прямо в конце видео, где он рассказывает о достижениях компании.
Презентация ракеты Neutron с интересным окончанием: смотрите видео
Что известно о Rocket Lab?Это американская частная космическая компания с подразделением в Новой Зеландии, которая занимается разработкой легких, коммерчески эффективных ракет-носителей для доставки на орбиту небольших грузов, таких как спутники формата CubeSat.
Компанию в 2006 году основал новозеландец Питер Бэк, который занимает должность генерального директора компании и главного технического директора.
Компания известна своей двухступенчатой ракетой Electron, которая работает на двигателях Резерфорд (разработка Rocket Lab) как на нижней, так и на верхней ступени. Ракета способна доставить до 250 килограммов полезного груза на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км
Поделиться новостью