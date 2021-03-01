Компания Rocket Lab объявила о создании новой ракеты Neutron и прямой конкуренции со SpaceX. Новинка компании сможет выводить до 8 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, а также доставлять грузы на МКС.

Ракета-носитель Neutron также будет отвечать всем требованиям для запусков военных спутников, а после испытательных полетов станет частично многоразовой. Первые ее запуски запланированы на 2024 год.

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Презентация ракеты Neutron

Во время презентации компании Rocket Lab отмечается, что с помощью Neutron компания планирует напрямую конкурировать со SpaceX и ее известной Falcon 9. Среди прочего отмечается, что благодаря Neutron, Rocket Lab смогут покрыть 98% потребностей коммерческого рынка по прогнозам к 2029 году. Также новой ракетой планируют выводить на орбиту целые спутниковые созвездия.



Фишки новой ракеты от Rocket Lab / Фото Rocket Lab

Глава Rocket Lab сдержал слово и съел бейсболку

Ранее в ходе общения с журналистами Питер Бэк подтвердил обещание съесть свою бейсболку, если его компании удастся вернуть первую ступень ракеты. Такое обещание он дал когда-то, заявив, что не будет заниматься многоразовыми системами.

Глава компании Rocket Lab, Бэк выполнил ранее данное обещание и съел кусочек бейсболки Rocket Lab прямо в конце видео, где он рассказывает о достижениях компании.

Презентация ракеты Neutron с интересным окончанием: смотрите видео