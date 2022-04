Rocket Lab попытается поймать ступень ракеты вертолетом и повторно использовать ее

Калифорнийская Rocket Lab работает над тем, чтобы сделать свою двухступенчатую ракету Electron "частично многоразовой". Ожидается, что первый ступень-ускоритель можно будет поймать в небе вскоре после запуска ракеты с помощью вертолета.

Первая попытка поймать ступень ракеты Electron будет предпринята в ходе следующей миссии уже 19 апреля. По словам представителя Rocket Lab, компания уже провела целый ряд успешных испытаний и провела тестирование парашютных систем.

Что известно о миссии Rocket Lab

Миссию назвали "Туда и обратно" (There and Back Again). Старт ракеты состоится с площадки в Новой Зеландии, это уже 26-й орбитальный полет 18-метровой ракеты Electron. Основной задачей станет выведение на орбиту 34 спутников для разных клиентов, но наиболее значимым обещает стать возвращение на Землю первой ступени ракеты.

Как будет происходить улавливание ступени

Приблизительно за час до старта вертолет Sikorsky S-92 займет позицию в 280 км от побережья Новой Зеландии, а отделение первой ступени должно состояться лишь через 2,5 минуты после старта.

Вторая ступень выведет спутники на орбиту.

Ускоритель раскроет тормозной парашют на высоте около 13 км над Тихим океаном, после чего на высоте 6 км раскроется основной парашют. Это замедлит спуск до скорости около 36 км/ч.

После этого вертолет попытается захватить ступень с помощью специального захватчика, после чего он должен быть доставлен разработчикам для дальнейшего изучения и оценки возможности дальнейшего использования.

Хотя нет никаких гарантий, что эксперимент будет успешен с первой попытки, у Rocket Lab намерены проявить упорство в намерении превратить Electron в многоразовую ракету для запуска малых спутников.

Стопами SpaceX

Стратегия Rocket Lab отличается от той, которой придерживается SpaceX с ее многоразовыми Falcon 9, которые уже давно совершают самостоятельные вертикальные посадки. Разница в том, что Falcon 9 гораздо больше и способна нести достаточно топлива для выполнения миссии и успешного возвращения.

Rocket Lab тоже уже разрабатывает большую ракету Neutron, которая поначалу разрабатывается как "частично многоразовая". Первые ступени по аналогии с Falcon 9 также будут совершать вертикальные посадки. Первый полет ожидается в 2024 году.