Первая попытка поймать ступень ракеты Electron будет предпринята в ходе следующей миссии уже 19 апреля. По словам представителя Rocket Lab, компания уже провела целый ряд успешных испытаний и провела тестирование парашютных систем.
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Что известно о миссии Rocket Lab
Миссию назвали "Туда и обратно" (There and Back Again). Старт ракеты состоится с площадки в Новой Зеландии, это уже 26-й орбитальный полет 18-метровой ракеты Electron. Основной задачей станет выведение на орбиту 34 спутников для разных клиентов, но наиболее значимым обещает стать возвращение на Землю первой ступени ракеты.
Как будет происходить улавливание ступени
- Приблизительно за час до старта вертолет Sikorsky S-92 займет позицию в 280 км от побережья Новой Зеландии, а отделение первой ступени должно состояться лишь через 2,5 минуты после старта.
- Вторая ступень выведет спутники на орбиту.
- Ускоритель раскроет тормозной парашют на высоте около 13 км над Тихим океаном, после чего на высоте 6 км раскроется основной парашют. Это замедлит спуск до скорости около 36 км/ч.
- После этого вертолет попытается захватить ступень с помощью специального захватчика, после чего он должен быть доставлен разработчикам для дальнейшего изучения и оценки возможности дальнейшего использования.
- Хотя нет никаких гарантий, что эксперимент будет успешен с первой попытки, у Rocket Lab намерены проявить упорство в намерении превратить Electron в многоразовую ракету для запуска малых спутников.
Стопами SpaceX
Стратегия Rocket Lab отличается от той, которой придерживается SpaceX с ее многоразовыми Falcon 9, которые уже давно совершают самостоятельные вертикальные посадки. Разница в том, что Falcon 9 гораздо больше и способна нести достаточно топлива для выполнения миссии и успешного возвращения.
Rocket Lab тоже уже разрабатывает большую ракету Neutron, которая поначалу разрабатывается как "частично многоразовая". Первые ступени по аналогии с Falcon 9 также будут совершать вертикальные посадки. Первый полет ожидается в 2024 году.