Rocket Lab поймала, затем уронила первую ступень ракеты Electron

Впервые частной аэрокосмической компании Rocket Lab удалось поймать отработанную первую ступень ракеты Electron вертолетом во время ее снижения на парашютах. К сожалению, доставить ступень на площадку не удалось, вертолет уронил ее почти сразу после успешного захвата.

Однако миссия все же закончилась успешно, поскольку в ее рамках на орбиту было выведено 34 миниатюрных спутника коммерческих клиентов Rocket Lab. Безусловно, самым интересным событием стала пойманная вертолетом первая ступень ракеты, хотя и не совсем успешная.

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Как прошел запуск

Пуск ракеты Electron произошел 2 мая в 18:49 по местному времени (3 мая, 01:49 по киевскому времени). После отделения ступени-ускорителя вторая ступень вместе со спутниками продолжила движение в направлении заданной орбиты. При этом первая ступень начала снижения привлекая парашютную систему и примерно через 15 минут после старта была поймана в воздухе.

Для этого использовался вертолет Sikorsky S-92 с закрепленным крюком, который, приблизившись к ступени, сумел задеть ее за стропу парашюта.

Видео с вертолета демонстрирует как крюк задел парашют под аплодисменты центра управления полетами. Однако уже через мгновение веб-трансляция оборвалась. Более чем через полчаса Rocket Lab подтвердила, что вертолет схватил, но затем отпустил ракету-носитель.

Запись трансляции запуска ракеты Electron: смотрите видео

После поимки пилот вертолета отметил, что характеристики нагрузки отличаются от тех, которые были рассчитаны во время тестирования. По собственному усмотрению пилот разгрузил ступень, которая успешно приводнилась и была доставлена на площадку,

– заявила в веб-трансляции представитель компании Мюриэль Бейкер.

Она также подчеркнула, что первая ступень ракеты Electron находится в отличной форме после отлова из воды и, вероятно, будет применена снова в рамках будущих миссий.

Несмотря на то, что ступень уронили, Бейкер заметила, что сам факт ее поимки является "монументальным шагом вперед в программе по превращению Electron в многократную ракету-носитель".

Что со спутниками

Первой задачей миссии под названием "Туда и обратно" было вывести 34 малых спутника на солнечно-синхронную орбиту на высоте 520 километров, что было осуществлено успешно. В этой специальной миссии совместного использования 24 спутники были спутниками Spacebee от Swarm Technologies, компании, принадлежащей SpaceX, которая управляет созвездием для услуг Интернета вещей. Вывод спутников организовывала компания Spaceflight.

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Другие спутники принадлежат следующим компаниям:

Alba Orbital,

Astrix Astronautics,

Aurora Propulsion Technologies,

E-Space,

Unseenlabs.

Согласно имеющимся данным, все спутники, как и было запланировано, доставлены на солнечно-синхронную орбиту. Стоит добавить, что за все время пусков с помощью ракет Electron в космическое пространство было доставлено 146 спутников.