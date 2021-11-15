Роботы захватывают мир: американский бизнес привлек в производство рекордное количество машин

Судя по статистике Ассоциации продвижения автоматизации, заканчивающийся год можно смело называть годом роботов. Американские компании впервые в истории "наняли" рекордное количество машин, вместо того, чтобы нанять живых работников.

За неполный год компании "наняли" 29 тысяч роботов, потратив 1,48 миллиарда долларов. Это на 37 процентов больше, чем за тот же период в 2020 году. Однако в этом случае речь не идет об увольнении людей и их замене машинами. Проблема кроется в другом.

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Почему растет количество роботов на производствах

Причиной приобретения роботов стал рост спроса. Компании стремятся не отставать от все более высоких потребностей, которые в некоторых случаях вызывают дефицит ключевых товаров. Пытаясь успеть наполнить рынок, бизнес просто не может найти нужных людей, уверен Джефф Бернштейн, президент Ассоциации продвижения автоматизации. Именно поэтому компании и начали соревноваться в автоматизации. При этом, как пишет источник, роботов все еще рассматривают как альтернативу, а не основную рабочую силу.

По данным Ассоциации, роботы также начали проникать во все больше секторов экономики. Автомобильные компании долгое время покупали больше всего индустриальных роботов, но в 2020 году запрос других сфер бизнеса суммарно превысил автомобильный сектор впервые в истории. Тренд продолжился и в 2021 году.

В первые девять месяцев года заказы со стороны автомобильных компаний выросли на 20 процентов – до 12 544 тысяч штук.

Заказы со стороны других сфер бизнеса выросли на 53 процента – до 16 355 штук.

Рост показали все крупные сектора экономики – от металлургии до производителей пищи.

Роботизированные компании

CNN также приводит примеры таких компаний. Одной из них является Athena Manufacturing — производитель металла в Остине. В компании работают семь роботов, четыре из которых установили в 2021 году. Владелец компании Джон Ньюман говорит, что роботы помогли Athena справиться с ростом спроса. В 2021 году компания столкнулась с увеличением заказов на отдельные компоненты аж на 50 процентов из-за повышенного спроса на рынке полупроводников. Роботы также повысили операционную эффективность предприятия: мало кто из 250 сотрудников хотел бы работать по ночам, но для роботов это не проблема, отметил Ньюман.

Еще одним примером роботизации стала сеть ресторанов быстрой еды White Castle. В одном из заведений, например, картофель фри и куриные крылышки теперь готовит роборука компании Miso Robotics, закрепленная под потолком. Она двигается по специальным рельсам и способна значительно точнее, чем человек, высчитывать время приготовления блюд для наилучшего их вкуса. White Castle планирует ввести робота в 10 из 360 ресторанов.