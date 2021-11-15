За неполный год компании "наняли" 29 тысяч роботов, потратив 1,48 миллиарда долларов. Это на 37 процентов больше, чем за тот же период в 2020 году. Однако в этом случае речь не идет об увольнении людей и их замене машинами. Проблема кроется в другом.

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Почему растет количество роботов на производствах

Причиной приобретения роботов стал рост спроса. Компании стремятся не отставать от все более высоких потребностей, которые в некоторых случаях вызывают дефицит ключевых товаров. Пытаясь успеть наполнить рынок, бизнес просто не может найти нужных людей, уверен Джефф Бернштейн, президент Ассоциации продвижения автоматизации. Именно поэтому компании и начали соревноваться в автоматизации. При этом, как пишет источник, роботов все еще рассматривают как альтернативу, а не основную рабочую силу.

По данным Ассоциации, роботы также начали проникать во все больше секторов экономики. Автомобильные компании долгое время покупали больше всего индустриальных роботов, но в 2020 году запрос других сфер бизнеса суммарно превысил автомобильный сектор впервые в истории. Тренд продолжился и в 2021 году.

В первые девять месяцев года заказы со стороны автомобильных компаний выросли на 20 процентов – до 12 544 тысяч штук.

Заказы со стороны других сфер бизнеса выросли на 53 процента – до 16 355 штук.

Рост показали все крупные сектора экономики – от металлургии до производителей пищи.

Роботизированные компании

CNN также приводит примеры таких компаний. Одной из них является Athena Manufacturing — производитель металла в Остине. В компании работают семь роботов, четыре из которых установили в 2021 году. Владелец компании Джон Ньюман говорит, что роботы помогли Athena справиться с ростом спроса. В 2021 году компания столкнулась с увеличением заказов на отдельные компоненты аж на 50 процентов из-за повышенного спроса на рынке полупроводников. Роботы также повысили операционную эффективность предприятия: мало кто из 250 сотрудников хотел бы работать по ночам, но для роботов это не проблема, отметил Ньюман.

Еще одним примером роботизации стала сеть ресторанов быстрой еды White Castle. В одном из заведений, например, картофель фри и куриные крылышки теперь готовит роборука компании Miso Robotics, закрепленная под потолком. Она двигается по специальным рельсам и способна значительно точнее, чем человек, высчитывать время приготовления блюд для наилучшего их вкуса. White Castle планирует ввести робота в 10 из 360 ресторанов.