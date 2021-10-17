Роботы и океаны: чтобы достичь Европы, мы изучаем Антарктиду

Европа – это не только название части суши на Земле, где мы живем. Европа – это один из галилеевых спутников Юпитера. Ученые считают, что под толщей льда спрятан океан с жидкой водой. Ученые не без оснований говорят, что на дне океана могут существовать гидротермальные источники, которые могли бы поддерживать жизнь.

Но чтобы найти потенциальную жизнь на далеком спутнике Юпитера, нужно туда долететь и пробурить корку льда, которая имеет толщину до 30 километров. После этого необходимо будет опустить дрон в воду и начинать исследования. Чтобы отработать последний этап, ученые отправляются в Антарктиду, где можно протестировать роботизированных исследователей и выявить большинство "подводных камней".

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Изучение антарктических вод, чтобы полететь на Европу: смотреть видео

Холодная Антарктида и теплый океан

Под толщей антарктического льда температура уравновешивается насколько, что вода уже не замерзает. Также в значительной степени на это влияет уровень ее солености. Группа ученых изучает шельфовый ледник Росса в рамках проекта "шельфового ледника Росса и подводного зонда Европы", используя робота Icefin. Исследуя шельфовые ледники, климат и подводно-подледниковую жизнь здесь, на Земле, ученые одновременно готовят почву для миссии к наименьшему Галилеевому спутнику Юпитера, Европе.

Для выполнения задачи объединились геологи, физики, биологи, астрономы, инженеры, химики, программисты и другие специалисты в узких областях. Некоторые из членов команды участвовали в разработке будущей миссии Europa Clipper. Проект поддерживает NASA и некоторые другие организации.

Робот-океанограф Icefin, которогоиспользуют исследователи, имеет вид торпеды, длиной почти четыре метра и весом около 130 килограммов. На борту дрона есть камеры, гидроакустические датчики, датчики скорости, различные сенсоры, приборы для исследования воды и другие необходимые инструменты.

Узкая форма позволяет специалистам не делать широкую скважину – достаточно узкой, 25-сантиметровой шахты, чтобы погрузить Icefin. После этого начинается работа дрона, которая контролируется людьми-операторами.

Конечно, миссия, которая будет иметь целью пробурить толщу льда на Европе и запустить туда работа, состоится нескоро. Нужно, например, научиться бурить лед, толщиной 10 – 30 километров. Кроме того, вода под поверхностью Европы, вероятно, находится под давлением. Поэтому, пробурив отверстие, мы увидим огромный гейзер. И ученые смогут позаботиться и об этом, но в ближайшее десятилетие не следует ожидать фотографий с инопланетных морей.