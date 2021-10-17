Но чтобы найти потенциальную жизнь на далеком спутнике Юпитера, нужно туда долететь и пробурить корку льда, которая имеет толщину до 30 километров. После этого необходимо будет опустить дрон в воду и начинать исследования. Чтобы отработать последний этап, ученые отправляются в Антарктиду, где можно протестировать роботизированных исследователей и выявить большинство "подводных камней".

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Изучение антарктических вод, чтобы полететь на Европу: смотреть видео

Холодная Антарктида и теплый океан

Под толщей антарктического льда температура уравновешивается насколько, что вода уже не замерзает. Также в значительной степени на это влияет уровень ее солености. Группа ученых изучает шельфовый ледник Росса в рамках проекта "шельфового ледника Росса и подводного зонда Европы", используя робота Icefin. Исследуя шельфовые ледники, климат и подводно-подледниковую жизнь здесь, на Земле, ученые одновременно готовят почву для миссии к наименьшему Галилеевому спутнику Юпитера, Европе.

Для выполнения задачи объединились геологи, физики, биологи, астрономы, инженеры, химики, программисты и другие специалисты в узких областях. Некоторые из членов команды участвовали в разработке будущей миссии Europa Clipper. Проект поддерживает NASA и некоторые другие организации.

Робот-океанограф Icefin, которогоиспользуют исследователи, имеет вид торпеды, длиной почти четыре метра и весом около 130 килограммов. На борту дрона есть камеры, гидроакустические датчики, датчики скорости, различные сенсоры, приборы для исследования воды и другие необходимые инструменты.

Узкая форма позволяет специалистам не делать широкую скважину – достаточно узкой, 25-сантиметровой шахты, чтобы погрузить Icefin. После этого начинается работа дрона, которая контролируется людьми-операторами.

Конечно, миссия, которая будет иметь целью пробурить толщу льда на Европе и запустить туда работа, состоится нескоро. Нужно, например, научиться бурить лед, толщиной 10 – 30 километров. Кроме того, вода под поверхностью Европы, вероятно, находится под давлением. Поэтому, пробурив отверстие, мы увидим огромный гейзер. И ученые смогут позаботиться и об этом, но в ближайшее десятилетие не следует ожидать фотографий с инопланетных морей.