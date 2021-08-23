Компания Ory Laboratory сконструировала роботов OriHime. Руководитель предприятия Кентаро Есифуджи решил использовать роботов не как игрушку, а как рабочее место. Все очень просто: в Токио есть заведение Avatar Robot Cafe DAWN, в котором официанты – роботы OriHime. Этими роботами управляют люди с инвалидностью. "Пилоты" работают из дома, поэтому их рабочие места располагаются за десятки и даже сотни километров от кафе.

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Роботизированное кафе обеспечивает рабочие места для людей с инвалидностью: смотреть видео онлайн

Удаленная работа XXI века

С началом пандемии в мире поняли, что большой объем работы можно выполнять дистанционно. Это может продолжаться долго. Да и многим людям быстро надоедает сидеть дома. Но что делать тем, у кого нет выбора? Здесь на помощь приходит Avatar Cafe DAWN.

Сидеть за компьютером и писать текст или принимать телефонные звонки – это точно не то же самое, что управлять роботом, доставляя заказы и общаясь с клиентами.

Идея создать роботов появилась у Кентаро Есифуджи еще в 1998 году. Тогда молодой человек заболел и не мог посещать школу 3 года, находясь в больнице.

Так, операторы роботов-официантов OriHime и других роботов могут общаться с клиентами. И посетители заведения, и "пилоты" охотно идут на контакт, говоря о погоде, ситуации в родном городе или состоянии здоровья.

Avatar Cafe DAWN стремится искоренить человеческое одиночество, давая возможность людям, которые находятся в постели или дома, получать удовольствие от работы в кафе и общения с клиентами,

– говорится на сайте заведения.

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Посетители и "пилоты" радушно общаются друг с другом / Фото Tech Xplore

Роботы OriHime

Роботы OriHime существуют в двух вариациях:

Первый вариант так и называется – OriHime. Этот маленький робот, который не может передвигаться. Они предназначены для коммуникации и приема заказов. Коммуникация осуществляется с помощью камеры, микрофона и динамика. Маленький робот имеет подвижные верхние конечности, которыми оператор может управлять. В компании Ory Laboratory говорят, что эти роботы могут широко использоваться для обеспечения присутствия в нужных местах людей, которые имеют трудности с проездом.

OriHime-D – это официант. Робот имеет высоту 120 сантиметров и может двигаться, доставляя за столики заказ. Он был разработан специально для того, чтобы люди могли выполнять определенную физическую работу дистанционно. Робот может менять цвет глаз, чтобы показать настроение "пилота".

Также в заведении есть робот-бариста.

Управлять роботами можно с помощью обычного компьютера и джойстика. Но что делать людям с инвалидностью, если они не могут двигать конечностями? Для этого компания Ory Laboratory разработала систему OriHime eye. Она позволяет управлять роботами с помощью глаз.

Avatar Cafe DAWN – это невероятная инициатива, которая позволила более 50 людям с инвалидностью работать и общаться. Кентаро Есифуджи уверен, что со временем такие работы смогут даже Паралимпийские игры сделать более инклюзивными.

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