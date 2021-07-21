Роботы столкнулись и вызвали пожар на складе крупнейшего онлайн-магазина Великобритании

Крупнейший британский онлайн-магазин Ocado в пятницу, 16 июля был вынужден задержать заказ для некоторых клиентов, после того, как на складе компании на юго-востоке Лондона произошел пожар. Его вызвало столкновения роботов. Виновными в инциденте стали три машины. В результате пришлось эвакуировать персонал из центра обслуживания клиентов.

Руководство Ocado отметило, что сработала система автоматического пожаротушения, которая смогла сдержать огонь. Однако, на место происшествия оперативно прибыла пожарная команда.

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Последствия инцидента с роботами

Убытки вследствие аварии и пожара, по словам представителей компании, можно считать незначительными, пострадал лишь 1% от общего количества оборудования. На полное восстановление работы склада компания планирует потратить не более недели.

Что делают роботы на складе маркетплейса

На складе Ocado на юго-востоке Лондона трудятся 3 тысячи роботов, они обрабатывают заказ, передвигаясь по помещению со скоростью около 4 м/с. Ретейлер также предоставляет лицензии на фирменную роботизированную платформу OSP (Ocado Smart Platform) другим организациям.



Роботы на складе перевозят грузы / Фото Ocado

Например, американская сеть супермаркетов Kroger воспользовалась предложением и оборудовала этими машинами центр обслуживания клиентов площадью 34,8 тысячи м2 в городе Монро, штат Огайо.

Роботы, похожие на стиральные машины на колесах, располагаются и передвигаются очень близко друг от друга, буквально в пределах 5 миллиметров.