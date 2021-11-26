Роботов привлекли к воспитанию детей в детских садах: что они делают

Детские сады Южной Кореи начали использовать роботов в процессе своей работы. Пока это пилотный проект.

Работы выполняют образовательные функции. Они умеют петь, танцевать, обучают малышей искусству Кунгфу и даже "пускают газы" по команде.

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Что известно

Пилотный проект, по мнению южнокорейских властей, поможет подготовить следующее поколение к высокотехнологичному будущему.

Работы под названием Alpha Mini сейчас появились в 300 детских учреждениях

Они небольшие – высотой всего 24,5 сантиметра.

Кроме всего прочего могут также рассказывать детям разнообразные истории.

Глаза робота мигают, а его зрачки во время разговора приобретают форму сердечек.

На шлеме установлена камера, которая фотографирует малыша во время взаимодействия и отправляет снимки на планшет.

Так выглядит робот Alpha Mini / Фото ubtrobot

Работы способствуют развитию творческих способностей детей,

– отметила изданию The Guardian одна из воспитательниц детского сада в Сеуле.

В будущем, говорят организаторы проекта, очень важно знать, как управлять искусственным интеллектом и связанными с ним инструментами. Этот опыт, как они надеются, будет иметь для детей длительный эффект на протяжении всей их юности и во взрослом возрасте.