Работы выполняют образовательные функции. Они умеют петь, танцевать, обучают малышей искусству Кунгфу и даже "пускают газы" по команде.
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Что известно
- Пилотный проект, по мнению южнокорейских властей, поможет подготовить следующее поколение к высокотехнологичному будущему.
- Работы под названием Alpha Mini сейчас появились в 300 детских учреждениях
- Они небольшие – высотой всего 24,5 сантиметра.
- Кроме всего прочего могут также рассказывать детям разнообразные истории.
- Глаза робота мигают, а его зрачки во время разговора приобретают форму сердечек.
- На шлеме установлена камера, которая фотографирует малыша во время взаимодействия и отправляет снимки на планшет.
Так выглядит робот Alpha Mini / Фото ubtrobot
Работы способствуют развитию творческих способностей детей,
– отметила изданию The Guardian одна из воспитательниц детского сада в Сеуле.
В будущем, говорят организаторы проекта, очень важно знать, как управлять искусственным интеллектом и связанными с ним инструментами. Этот опыт, как они надеются, будет иметь для детей длительный эффект на протяжении всей их юности и во взрослом возрасте.