Что это за оружие

В 2021 году полиция Окленда получила "ударный неэлектрический разрушитель" или PAN-разрушитель. Вкратце, это робот, который может нести полулетальное оружие. Его чаще используют в зонах боевых действий, в частности, для разминирования, однако сфера применения такого робота достаточно широка.

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Оружие, которое способен нести робот, может быть заряжено холостыми патронами, водой под давлением и боевыми патронами при необходимости. Именно последний момент изрядно смутил общину Окленда. Ведь полиция в любой момент может превратить таких роботов в инструмент для убийств и использовать его против гражданских – вопрос лишь в достаточности аргументации такого решения.

Можно представить себе применение этого конкретного инструмента, которое может показаться разумным. С очень небольшим количеством модификаций или даже просто разных видов боеприпасов эти инструменты могут быть легко использованы в качестве оружия против демократического инакомыслия,

– рассказала Лиз О'Салливан, генеральный директор стартапа Parity.

Важно! Parity занимается аудитом предвзятости искусственного интеллекта, а Лиз О'Салливан является членом Международного комитета по контролю над вооружением роботов.



Робот Remotec Adros Mark V-A1 / Фото EPA/DAMIAN BERG/NAVY

Любопытно! Полиция Окленда стремится использовать боевые патроны для дробовика робота Remotec Adros Mark V-A1. Такую же модель ранее применила полиция Далласа для получения доступа к бронированному фургону, который, по мнению властей, был начинен взрывчаткой и руководил подозреваемым в нападении на штаб-квартиру полиции Далласа в Далласе, штат Техас, 13 июня 2015 года.

На вопрос во время заседания подкомитета в 2021 году, планируют ли они когда-нибудь вставлять в машину боевые патроны, в департаменте полиции Окленда сначала ответили, что нет. Но при разработке правил использования Департамент изменил свою позицию.

Это вызвало немало споров, и полиция Окленда пообещала использовать "машины для убийства" только тогда, когда это потребуется, во время "определенных катастрофических событий с высокой степенью риска, высокой угрозой массовых жертв".

Проблема закона

В Новой Зеландии нет законодательства и соответствующей трактовки, которая регулировала бы применение такой техники, поэтому в итоге все зависит от трактовок департамента полиции и их интерпретации.

Местное правительство уже создало подкомитет, который должен разобраться с ситуацией. Пока он согласовал формулировку, которая запрещает использование таких роботов для убийства людей, однако это не полностью удовлетворило общественность. Полиции до сих пор разрешено вооружать такую технику перечным аэрозолем.

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Мы не будем вооружать роботов смертоносными патронами в ближайшее время. Если и когда это время наступит, каждое событие будет оцениваться перед таким развертыванием,

– сказал представитель полиции, лейтинант Даза-Кирос в интервью The Intercept.

Поскольку полиция Окленда – не единственный департамент в стране, настаивающий на принятии PAN, вероятно, что в ближайшем будущем волна таких споров и обсуждений на государственном уровне охватит всю Новую Зеландию, что приведет к изменениям законодательства и на чьей стороне оно будет неизвестно.