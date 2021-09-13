Ученые поставили себе цель – создать для людей с нарушениями зрения эквивалент приложения на основе GPS. Технология, согласно замыслу изобретателей, должна помочь людям лучше ориентироваться в пространстве. Особенно это касается помещений, где существует много препятствий: углы, мебель, разбросанные вещи и прочее.

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Подробнее об изобретении

Модифицированная "белая трость" оснащена цветной 3D-камерой, инерционным датчиком измерения и собственным бортовым компьютером.

В сочетании с архитектурным планом здания устройство может точно направлять пользователя в желаемое место с помощью сенсорных и слуховых сигналов, одновременно помогая пользователю избегать препятствий.

Улавливая инфракрасное излучение, система может определять расстояние между тростью и другими физическими объектами.

Используя эту информацию вместе с данными инерционного датчика и планом здания, бортовой компьютер тростника может определить точное местоположение пользователя и предупредить о препятствиях на пути.

Также трость можно просто выключить и пользоваться "не роботизированной" версией.

Систему будут модернизировать прежде чем выпустить на рынок. Например, трость довольно тяжелая, что будет затруднять регулярное пользование.