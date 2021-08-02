Изобретатели разработали робота для уборки пляжей: что о нем известно

Люди любят отдыхать на природе в чистоте. Но проблема в том, что мусор постоянно сопровождает человека. Любя отдыхать на чистой природе, человек сам же ее засоряет. Такая судьба не обходит пляжи, где мелкий мусор легко теряется в толщах песка. Кажется, изобретатели нашли решение этой проблемы.

Люди, отдыхая на пляже, оставляют после себя массу мусора. Бутылки, битое стекло, сигареты, пищевые отходы, пакеты и тому подобные вещи. Уборщики или волонтеры должны потратить массу энергии и времени, чтобы собрать этот мусор и очистить пляж. Но они соберут не все, ведь мелкий мусор просто потеряется в песке и его не найдут. Именно для этого компания Poralu Marine разработала и построила робота BeBot, который может эффективно убирать песчаные побережья.

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Робот-уборщик BeBot очищает пляж: смотреть видео онлайн

Как работает робот BeBot

Чтобы полностью убрать пляж нужно много людей, которые не смогут убрать его идеально. Или же нужна громоздкая техника. И техника опасна тем, что может разрушить ландшафт, который существует, вызвать значительные неудобства для посетителей и причинить вред флоре и фауне.

Кроме того, стандартная чистящая техника довольно шумная и оставляет после себя углеродный след.

Поэтому небольшой и легкий робот-уборщик BeBot подходит для выполнения этой работы как нельзя лучше. Машина не является автономной, для управления им нужен человек, который с помощью специального джойстика осуществляет управление BeBot.

Известны характеристики робота-уборщика BeBot:

Робот сможет очищать около 3 тысяч квадратных метров пляжа в час.

Характерным признаком машины является ее бесшумность.

BeBot просеивает и очищает песок на глубине до 10 сантиметров.

Машина может убирать мусор, размер которого составляет до 1 квадратного сантиметра.

Робот является экологически чистым, ведь работает на электричестве и не использует ископаемого топлива. Заряжается машина от солнечных панелей.

Человек-оператор осуществляет контроль BeBot на расстоянии до 300 метров.

BeBot обладает способностью убирать водоросли с пляжа и выравнивать ландшафт.

В 4ocean заявляют, что робот прекрасно подойдет не только для песчаного побережья, но и для очистки, например, полей для гольфа или спортивных площадок с соответствующим покрытием.

Пока BeBot проходит испытания во Флориде, США. И со временем у 4ocean планируют распространить машину на всю Америку, чтобы эффективнее очищать пляжи от многочисленного мусора, оставленного людьми.