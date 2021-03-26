Робот София выставила на аукцион цифровую работу, которую создала в сотрудничестве с итальянским художником. Картину продали за 688 888 долларов.

Продажа проходила на сайте аукционов Nifty Gateway, предназначенном для покупки и продажи NFT (невзаимозаменяемых токенов) – цифровых прав на какой-то контент. Как пишет источник, это первая NFT-продажа произведения искусства, созданного с участием искусственного интеллекта.

Интересно Google Ассистент запомнит все: компания работает над новой функцией "Память"

Что продала София

Сначала художник создал портрет робота самостоятельно. Позже нейронные сети самой Софии обработали его. В результате получился короткий ролик, показывающий, как портрет Софии, сделанный живым человеком, превратился в цифровой автопортрет.

The journey of putting together this project has been extraordinary. I feel very fortunate to be part of all this @RealSophiaRobot, @HansonRobo @hansonrobotics @ivgalleryla https://t.co/evqv8j3vFe — Andrea Bonaceto (@andreabonac_art) March 23, 2021

Физическое произведение искусства, которое София нарисовала на распечатке автопортрета, также было включено в покупку.

"Я думаю, что это большой успех, – сказала София, выступая во время прямой трансляции. – Я очень рада, что мои работы так ценятся и оцениваются".

Ни покупатель, ни художник, ни компания-владелец робота Софии Hanson Robotics на просьбы о комментариях не ответили, пишет New York Times.

Справка. Рынок NFT сейчас стремительно растет. Последние продажи превзошли цены на физические произведения искусства самых известных художников мира. Так, файл JPG, созданный цифровым художником Майком Винкельманном, работающим под псевдонимом Beeple, продали на онлайн-аукционе Christie's почти за 70 миллионов долларов при стартовой цене в 100 долларов. Nyan Cat, анимированный летучий кот, который оставляет след в виде радуги, был продан примерно за 580 000 долларов. А первый твит Джека Дорси, исполнительного директора Twitter, купили как NFT за 2,9 миллиона долларов.