Робот София написала картину и продала ее на NFT-аукционе
Робот София выставила на аукцион цифровую работу, которую создала в сотрудничестве с итальянским художником. Картину продали за 688 888 долларов.
Источник:New York Times
Продажа проходила на сайте аукционов Nifty Gateway, предназначенном для покупки и продажи NFT (невзаимозаменяемых токенов) – цифровых прав на какой-то контент. Как пишет источник, это первая NFT-продажа произведения искусства, созданного с участием искусственного интеллекта.
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Что продала София
Сначала художник создал портрет робота самостоятельно. Позже нейронные сети самой Софии обработали его. В результате получился короткий ролик, показывающий, как портрет Софии, сделанный живым человеком, превратился в цифровой автопортрет.
Физическое произведение искусства, которое София нарисовала на распечатке автопортрета, также было включено в покупку.
"Я думаю, что это большой успех, – сказала София, выступая во время прямой трансляции. – Я очень рада, что мои работы так ценятся и оцениваются".
Ни покупатель, ни художник, ни компания-владелец робота Софии Hanson Robotics на просьбы о комментариях не ответили, пишет New York Times.
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