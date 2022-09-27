Эту операцию провели совместно стартап Saildrone и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Своего "штормового робота" они запустили на прошлой неделе, а теперь обнародовали видеозапись с его камеры.

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Штормовой робот

Аппарат, побывавший в самой "горячей" точке, получил название SD 1078 и является одним из семи роботов, которые Saildrone и NOAA развернули вокруг Атлантического океана и Мексиканского залива. Этот флот круглосуточно собирает данные, чтобы помочь понять физические процессы ураганов.

Как говорят ученые, несмотря на впечатляющие кадры Фионы, эти роботы "служат другой цели, кроме удовлетворения нашего болезненного интереса – они также предоставляют важную информацию". Помимо съемки изображений и данных во время штормов, флот дронов Saildrone помогает океанологам лучше понять ураганы во время и после того, как они наносят вред.



Один из роботов Saildrone / Фото Saildrone



Один из роботов Saildrone / Фото Saildrone

Ученые надеются, что собранные данные помогут лучше прогнозировать интенсивность штормов и лучше к ним готовиться.

Око бури

Как пишет источник, на видеозаписях мы видим 50-футовые волны и ветер, превышающий 100 миль в час.

Кадры из урагана Фиона: видео

Кадры из урагана Фиона: видео