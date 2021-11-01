Робот показал, что внутри пирамиды Хеопса

Великая пирамида в Гизе, пирамида Хуфу или пирамида Хеопса – это самая большая из всех египетских пирамид. Она была построена около 4500 лет назад. Ее исследование ведется уже долгие десятки лет, но пирамида Хеопса упорно скрывает свои тайны.

В Великой пирамиде существует "Камера царицы", ставшая барьером для дальнейшего изучения этого важного археологического памятника. Дело в том, что в камере существует фальшивая стена, имеющая узкую шахту. Эта штольня поднимается вверх под углом 40 градусов и уводит вглубь пирамиды. Ученые долгое время не знали, куда приведет их эта "кроличья нора".

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Исследователь направляет специального работа в узкую шахту / Фото Tech Explorist

Подробнее об исследованиях Великой пирамиды

Чтобы достичь другой стороны узкой штольни, ученые принялись за разработку специального робота, который сможет это сделать. Проектирование и построение аппарата продолжалось с 2010 года. Изобретатели смогли создать легкого робота весом 5 килограммов. Он нуждался в совсем небольшом запасе энергии.

Шахта имеет 20 сантиметров в высоту и 20 сантиметров в ширину. Длина составляет около 60 метров. Робот смог успешно преодолеть почти весь путь, раздобыв эксклюзивные кадры. Например, была обнаружена небольшая камера, на полу которой изображены пока неизвестные символы.

К сожалению, в конце штольни установлен камень, который робот не смог сдвинуться с места. Вероятно, за ним расположена еще одна большая камера с неизвестным содержимым. Весь путь робота можно исследовать, посмотрев видео, которые команда выложила в свободный доступ.

Начало пути работа в шахте Великой пирамиды: смотреть видео

Конец пути робота у верхушки шахты: смотреть видео