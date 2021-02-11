Компания Hyundai представила концепт робота-курьера Tiger X-1. Его уникальность заключается в том, что он может не только ездить, но и переключаться на ходьбу для преодоления различных препятствий. Разработка предназначена для автономной работы в экстремальных условиях и даже на Луне.

Tiger X-1 сильно напоминает упрощенную версию прогулочного автомобиля Hyundai Elevate, показанного на CES 2019. Вероятно, компания продолжает экспериментировать с различными форматами роботов.

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Чем особый концепт работа "Tiger X-1

Робот Tiger X-1 разработан с участием экспертов Autodesk и консультантов по промышленному дизайну с Sundberg-Ferar. Отличительной особенностью новинки стала вариативность движения: его ноги могут складываться или удлиняться в зависимости от типа дороги. Например, для преодоления неравного ландшафта, робот может переключаться на ходьбу. Он также оснащен 28 датчиками положения и 28 различными моторами. Всенаправленность конструкции позволяет двигаться в любую сторону с одинаковой скоростью.

Вероятно, Tiger X-1 можно использовать для научных экспедиций или доставки товаров, например медицинских препаратов, в места стихийных бедствий. На презентации представитель Hyundai отметил, что дизайн работа разрабатывался с учетом совместимости с аэротакси, с помощью которого его можно будет отправить в труднодоступную и отдаленную местность.

Концепт работа Tiger X-1, видео:

Действительно ли Hyundai выпустит такого робота

Планы по реализации этой концепции не уточняются, но вероятно разработки получат свое развитие в других проектах. Идею такого ходячего робота можно применить в создании транспорта для людей с ограниченными возможностями.

Разработка Tiger X-1 вписывается в публичную бизнес-стратегию Hyundai. В октябре 2019 года глава компании Чанг Эюйсан заявил, что робототехника станет одним из ключевых направлений, которому в будущем хотят уделить около 20% бизнеса.

В конце 2020 года Hyundai Motor Group купила около 80% акций Boston Dynamics. Автопроизводитель заплатил за это 880 миллионов долларов.