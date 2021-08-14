Робот-хамелеон меняет цвета так же быстро, как и живое животное

В Южной Корее создали уникального робота, который умеет менять цвета. Делает он это так же быстро, как и настоящие живые хамелеоны. Это позволит, например, создать военные образцы, которые смогут сливаться с окружающей средой, помогая в разведывательных операциях.

Технология зависима от температуры. В условиях сильного холода она не способна воспроизвести весь спектр цветов. Поэтому ее применение, если она выйдет на стадию коммерческих образцов, будет несколько ограниченным. Создатели надеются, что она приживется не только в военной области. Например, новое покрытие можно нанести на автомобили, чтобы выделять их при плохой видимости, или изготавливать ткани, которые меняют цвет.

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Как это работает

Разработка полностью опирается на электрический подход. Для искусственной кожи робота-хамелеона использовали датчики цвета, крошечные нагреватели из серебряных нанопроволок и термохромные материалы, которые меняют цвет при воздействии различных температур.

Как рассказывают ученые, сложнее всего было достичь естественной скорости изменения цвета. Проблему решили с помощью нанопроволоки, которая очень быстро нагревается. В результате искусственная кожа меняет цвет со скоростью живого животного. Кроме того, нанопроволока позволяет создавать сложные эффекты, формируя узоры из точек, линий и фигур.

Известно, что первый прототип дался очень тяжело – на него ушло много времени. Сначала планировали сделать его в виде осьминога, но идею не удалось воплотить в жизнь. Перебрав различные конструкции, в итоге выбрали хамелеона.

Демонстрация работы технологии: видео