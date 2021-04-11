Для чего французским военным робот

Как сообщают французские СМИ, Spot и еще несколько роботов способны обеспечивать наземные силы информацией о поле боя, которую иным способом получить проблематично или слишком опасно.

Интересно Boston Dynamics представила нового робота Stretch

Кроме Spot в учениях участвовали робот ULTRO и Barakuda. В их задание входило прикрытие бойцов от огня и другие, связанные с непосредственной угрозой, цели.



Тренировка французских военных с применением работа ULTRO / Фото из твиттера @MelanieRovery

Стоит отметить, что во время одного из упражнений батарея Spot села и его пришлось вернуть на базу. Ранее робота Boston Dynamics испытывали и во время полицейских операций, а один из таких роботов полноценно используется в одном из полицейских участков в США.