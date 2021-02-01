Компания Koda представила необычную роботизированную собаку. Устройство обладает продвинутым искусственным интеллектом, умеет реагировать на поведение владельцев и может стать отличным компаньоном. ИИ позволяет ему не только общаться с людьми, но и учиться чему-то новому.

Источник: CNET

Инженеры компании Koda представили доступную версию пса-компаньона, который умеет обрабатывать сложные команды и даже осваивать новые навыки. Устройство основано на алгоритме с поддержкой блокчейна, что не только защищает от взлома, но и позволяет сохранить личные данные владельца.

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Особенности собаки-компаньона Koda

Роботизированного пса Koda оснастили 3D-камерами, расположенными спереди, сзади и по бокам. Кроме того, у него есть 13-мегапиксельная камера, которая делает качественные снимки. Всего в конструкции предусмотрено 14 двигателей, включая два на шее, что делает робота весьма подвижным. Устройство получило дисплей с высоким разрешением и несколько датчиков, включая датчик силы и давления лап. Качественный микрофон способен распознавать голос с точностью до 97%.

Первые владельцы Koda смогут наблюдать за процессором развития ИИ в действии: как он превращается из щенка во взрослую собаку с интеллектом суперкомпьютера,

– рассказывают создатели робота.

Программное обеспечение Koda помогает роботу не только постепенно развиваться, но также понимать эмоции человека и взаимодействовать с ним соответствующим образом.

Робот Koda, видео:

Цена

Назвать робота Koda доступным можно лишь по сравнению с более продвинутым и дорогим аналогом от Boston Dynamics – известным роботом Stot, цена на которого стартует от 75 тысяч долларов. Стоимость робота Koda стартует с 45 тысяч долларов и может достигать 55 тысяч, что делает его игрушкой для богачей в большем смысле чем Spot, поскольку последнего можно применять во многих сферах от строительной до охранной.