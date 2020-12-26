В начале года стартап Nuro первым получил разрешение Министерства транспорта США на испытания автономных грузовых шаттлов на общественных дорогах. Теперь он же стал первой компанией, которой департамент транспорта штата разрешил доставлять коммерческие заказы, используя общественные дороги. Фактически речь идет о запуске в Калифорнии первого рабочего сервиса роботизированных курьеров.

Новое разрешение позволило Nuro управлять службой коммерческой доставки – то есть брать деньги с клиентов – в округах Сан-Матео и Санта-Кларе штата Калифорния. Компания собирается начать работу в одном городе и использовать сперва автомобили Toyota Prius, оборудованные системой автономного управления. Затем Nuro планирует перейти на робомобиль R2 собственного производства, расширить сеть партнеров и городов, пишет TechCrunch.

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Как все работает

Робомобилям компании разрешено развивать скорость не более 40 км/ч и перемещаться только при благоприятных погодных условиях по дорогам с ограничением скорости не более 55 км/час.

Из какого именно города штата начнется экспансия Nuro, пока неизвестно, но в прошлом руководство выражало желание начать деятельность вблизи от штаб-квартиры, которая расположена в Маунтин-Вью.

Выдача первого разрешения – значительный шаг в эволюции автономного транспорта в Калифорнии. По мере развития этой технологии мы продолжим заботиться о безопасности дорожного движения,

– заявил директор DMV Стив Гордон.