Рэпер Лил Узи Верт купил себе планету: его уже назвали мошенником

В 2016 году в рамках программы SuperWASP открыли экзопланету WASP-127b. Это газовый гигант размером больше Юпитера. И вот на днях у этого интересного космического тела вдруг появился владелец – рэпер, который недавно вставил себе в лоб бриллиант.

Это единственная пока известная планета возле звезды WASP-127. Она находится очень близко от нее и совершает полный оборот всего за 4 земных суток. Сама звезда находится в состоянии преобразования в субгиганта, а потому ее взаимодействие с планетой очень интересует ученых.

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Купил или не купил

Канадская певица Граймс, жена Илона Маска, в своем твиттере написала, что ее коллега по цеху рэпер Lil Uzi Vert стал владельцем данной планеты.

То есть просто взял и купил, как ценный актив. Позже рэпер даже отчитал Граймс за спешку – мол, он хотел сделать всем сюрприз. Кроме того, сделка еще не завершена – идет работа с документами. Но сама покупка планеты – это факт.

Реакция ученых

Профессор космического права Университета Небраски в Линкольне Франс фон дер Дюнк назвал это мошенничеством. Согласно Договору о космосе 1967 г. никому из землян, включая государства и организации, не позволено владеть каким-либо космическим телом.

Вы можете отдать им свои деньги, но это ничего не значит,

– говорит Рам Джаху, директор Института воздушного и космического права Макгилла.