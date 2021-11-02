Рядом с Землей пролетел астероид, о существовании которого никто не знал: почему это плохо

NASA пристально следит за небом и космосом, чтобы Земля была готова к любым угрозам. Однако даже это не спасает от неожиданностей. 25 октября мимо нашей планеты пролетел астероид, существование которого стало для ученых сюрпризом. Почему так произошло и может ли подобное случиться снова?

Как пишет источник, космическое тело, которому дали название 2021 UA1, оставалось невидимым до момента сближения. К счастью, астероид пролетел мимо, даже не попав в атмосферу.

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Почему ученые не знали о нем

Дело в том, что камень прилетел со стороны Солнца. Именно это сделало его невидимым для наблюдений. И это весьма взволновало ученых, ведь показывает, что в любой момент подобная ситуация может повториться, но с гораздо большим объектом. Солнце способно мешать не только связи, как это недавно произошло с марсоходом Perseverance, но и наблюдениям за окружающим космическим пространством.

Он занял третье место по расстоянию сближения с Землей за все время ведения наблюдений.

Астероид пролетел на расстоянии 3000 километров от планеты над территорией Антарктиды.

Небесное тело имеет диаметр около 2 метров.

Прошло оно значительно выше орбиты МКС, однако находилось ниже орбиты спутников связи.

Если бы вошло в атмосферу планеты, то сгорело бы.

Тем временем научное сообщество Земли продолжает искать способы противостояния другим гипотетическим космическим гостям, которые могут упасть на планету, не сгорев в атмосфере. Например, недавно физики предложили новый способ защиты – рой небольших аппаратов, которые смогут раскалывать астероиды прямо в полете. Работать технология должна по принципу мин: устройства со взрывным зарядом располагаются на пути полета объекта и взрываются, когда тот с ними соприкасаются. Полностью уничтожить врага они не способны, но их цель – расколоть его на мелкие части, которые затем сгорят при падении в атмосфере.