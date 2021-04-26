Билборд посвятили Дню Земли, который отмечался 22 апреля. Согласно замыслу, текст на картинке приписывается самой планете Земля.

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Что хотели сказать активисты

По мнению активистов, ресурсы, которые Илон Маск хочет использовать на освоение Марса, лучше потратить на то, чтобы навести порядок на Земле.

Что не отстой? Земля. Но то, как мы к ней относимся, — вот это отстой. А вы мечтаете о Марсе. Адской дыре. Бесплодной, заброшенной пустоши, на которую вам так хочется попасть. Ну, отлично, мы добрались до Марса. Но теперь вспомним о Земле,

– написали Activista в своем Твиттере.

В Instagram создатели продолжили свою мысль: "Марс – отстой. Погода там – отстой. Расстояние до него – отстой. Атмосфера – отстой. Марс был отстоем миллиард лет и будет отстоем еще миллиард лет. Знаешь, что не отстой? Я, Земля."

Мнение активистов разделяет и Билл Гейтс. Ранее он тоже призывал решать земные проблемы, а не думать об освоении других планет. Он уверен, что с помощью ракет всех проблем решить нельзя.

Глава SpaceX неоднократно рассказывал о планах по освоению Марса и уже даже имеет соответствующий график. Илон Маск рассчитывает, что человек ступит на поверхность Красной планеты в течение ближайших шести лет, причем есть шанс, что это случится уже в 2024 году.