Рядом с Данией построят гигантский искусственный остров: он будет защищать столицу

Правительство Дании одобрило план создания искусственного острова недалеко от Копенгагена. Он предназначен для жизни 35 тысяч человек.

На проект собираются потратить 20 миллионов датских крон, или 2,6 миллиона евро. Предполагается, что это будет гигантский искусственный остров под названием Линеттхольм. Работы начнутся уже в этом году, а завершатся, по плану, в 2070 году.

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Для чего Дании остров

Остров сможет вместить 35 тысяч жителей. Предназначен он для защиты столицы от повышения уровня моря.

Объект появится к северу от острова Рефшейл – бывшей промышленной зоны.

Площадь острова составит одну квадратную милю – 2,6 квадратных километра.

Он будет рассчитан на 35 тысяч жителей.

Остров соединят с материком кольцевой дорогой, тоннелями и линией метро.

Он не только призван решить проблему нехватки жилья в столице, но и помочь справиться с пробками, перенаправляя автомобили вокруг центра города, а не через него.



Так будет выглядеть искусственный остров в Дании / Фото Правительство Дании

Планы Линеттхольма включают систему плотин по периметру. Они должны защитить Копенгаген от повышения уровня моря в будущем.

Линеттхольм обеспечит эффективную защиту Копенгагена от штормовых нагонов с севера и обеспечит безопасность жителей города, которым придется столкнуться с экстремальными погодными условиями,

– заявил министр транспорта Дании Бенни Энгельбрехт.

Проект понравился не всем

После того, как строительство острова утвердили, у здания парламента в Копенгагене прошла массовая акция. Протестующие выступали против строительства острова.

Экоактивисты передали дело в Европейский суд. Они считают, что проект повредит экологии столицы: в частности, увеличит поток транспорта. По оценкам, для доставки сырья на место реализации требуется до 350 поездок грузовиков в день.

Кроме того, обеспокоило экологов перемещения наносов (твердых частиц, переносимых потоком воды или воздуха) в море и их возможное влияние на местную экосистему и качество воды.