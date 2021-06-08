На проект собираются потратить 20 миллионов датских крон, или 2,6 миллиона евро. Предполагается, что это будет гигантский искусственный остров под названием Линеттхольм. Работы начнутся уже в этом году, а завершатся, по плану, в 2070 году.

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Для чего Дании остров

Остров сможет вместить 35 тысяч жителей. Предназначен он для защиты столицы от повышения уровня моря.

Объект появится к северу от острова Рефшейл – бывшей промышленной зоны.

Площадь острова составит одну квадратную милю – 2,6 квадратных километра.

Он будет рассчитан на 35 тысяч жителей.

Остров соединят с материком кольцевой дорогой, тоннелями и линией метро.

Он не только призван решить проблему нехватки жилья в столице, но и помочь справиться с пробками, перенаправляя автомобили вокруг центра города, а не через него.



Так будет выглядеть искусственный остров в Дании / Фото Правительство Дании

Планы Линеттхольма включают систему плотин по периметру. Они должны защитить Копенгаген от повышения уровня моря в будущем.

Линеттхольм обеспечит эффективную защиту Копенгагена от штормовых нагонов с севера и обеспечит безопасность жителей города, которым придется столкнуться с экстремальными погодными условиями,

– заявил министр транспорта Дании Бенни Энгельбрехт.

Проект понравился не всем

После того, как строительство острова утвердили, у здания парламента в Копенгагене прошла массовая акция. Протестующие выступали против строительства острова.

Экоактивисты передали дело в Европейский суд. Они считают, что проект повредит экологии столицы: в частности, увеличит поток транспорта. По оценкам, для доставки сырья на место реализации требуется до 350 поездок грузовиков в день.

Кроме того, обеспокоило экологов перемещения наносов (твердых частиц, переносимых потоком воды или воздуха) в море и их возможное влияние на местную экосистему и качество воды.