Рисунок восьмилетней украинки изобразят на гигантской ракете

Европейское космическое агентство, как и NASA, активно популяризирует тему космоса и всего, что с этим связано. И как побудить детей заинтересоваться сложным темным космосом? Можно, например, предложить им нарисовать то, что потом нарисуют на огромной ракете Arian 5.

Восьмилетняя Ярина Закалюжка из Житомира приняла участие в художественном конкурсе Juice Up Your Rocket! art competition Европейского космического агенства (ESA). Детям предлагалось нарисовать изображение, которое будет нанесено на ракету-носитель Arian 5. Среди десятков и сотен предложений, победителем оказался рисунок Ярины.

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Рисунок Ярины Закалюжки, который будет нанесен на ракету Arian 5 / Фото ESA

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Рисунок Ярины будет нанесен на борт ракеты-носителя Arian 5, которая в 2023 году поднимется в небо и отправит к Юпитеру автоматическую межпланетную станцию Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), которая будет исследовать ледяные Галилеевы спутники газового гиганта и саму планету.

На рисунке изображено, как планета Земля передает Юпитеру корабль, который будет ее исследовать, а его спутники смотрят, что происходит. Один спутник очень испугался, второй – удивился, а третий – заснул,

– делится подробностями Ярина в интервью "Суспільному".

Девочка победила в конкурсе, "обойдя" многочисленных "конкурентов" из 63 стран мира. Всего ESA получило около 2 600 рисунков от детей. В Агентстве заявили, что все рисунки достойны победы, но выбрать надо только один. Также в ESA отметили рисунок словацкого мальчика, который "передает дух этого конкурса и исследования космоса".

Рисунки некоторых других участников конкурса в высоком разрешении / Фото ESA