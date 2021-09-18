Рисунки 1900 года показали, каким люди видели будущее через сто лет: что же угадали

В 1900 году французские художники создали серию рисунков, в которых изобразили свое видение будущего. Они попытались заглянуть в 2000 год и пофантазировать над тем, как будет выглядеть мир технологий.

Эти рисунки уже стали достоянием общественности. Просмотреть их может каждый желающий и оценить, насколько тогдашним художникам удалось угадать будущее, в котором мы живем сегодня.

Интересно Стало известно, сколько оперативной памяти у новых iPhone 13, iPad mini 6 и iPad 9

Картины будущего

Все эти картины объединены в серию "Франция в 2000-м году". В свое время они даже печатались на сигаретных пачках в честь Всемирной выставки "Экспо" в Париже. Большинство рисунков связано с различными механизмами, летающими устройствами и даже жизнью под водой. Однако ни одна из них не затронула тему космоса. Судя по всему, так далеко мечты людей в то время не заходили.

Серия картин, изображающая быт и занятия людей будущего / Источник The Independent

Здесь видим робота-пылесоса, который сегодня для нас является обыденностью, хоть и в значительно более компактном виде, машину для фермерских работ, машину для высиживания яиц (прототип современных инкубаторов), дом на колесах, работа-портного, парикмахера и визажиста. Последняя картина показывает роботизированный оркестр, которым должны были бы заменить живых людей в театрах.

Следующая часть картин изображает различные летательные аппараты: самолеты, вертолеты, дирижабли, ранцы, такси, крылатый общественный транспорт.

Летательные аппараты будущего / Источник The Independent

На этих картинах большое внимание уделяется как транспорту общего пользования (третий рисунок, судя по всему, показывает такси и общественный транспорт в месте, аналогичном современным автобусным станциям), так и личному. Мы видим людей на самолетах, пожарных с аналогами реактивных ранцев, которые сегодня существуют в виде одиночных экземпляров-прототипов, почтальона, воздушную полицию, вертолет и дирижабль – последние перестали активно использовать в первой половине 1900-х годов.

, что ни самолетов, ни вертолетов в то время еще не существовало. Первый известный полет в истории человечества состоялся 17 декабря 1903 года. Самолет продержался в воздухе 12 секунд, преодолев расстояние в 37 метров. Этот успех принадлежит братьям Райтам.

Не обошли стороной и военное дело. Несколько картин изображают войну с применением машин.

Самолет и военный автомобиль / источник The Independent

Самое удивительное то, что художники 1900 года предполагали, что в 2000 году мы будем жить под водой.

Одна из картин изображает людей в скафандрах верхом на морских коньках, другая показывает сцену охоты на чаек из-под воды.

На третьей видим спортивные соревнования – гонки на рыбах.

Четвертая же предлагает представить игру в крикет под водой, а на пятом изображении показали использование прирученного кита в качестве общественного транспорта: к нему прицеплена кабина с людьми.

Жизнь под водой в 2000 году / Источник The Independent