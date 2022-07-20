Обойдется очень дорого: NASA выбрала Falcon Heavy для запуска Римского космического телескопа

Американское космическое ведомство избрало частную космическую компанию SpaceX для запуска телескопа Римского телескопа Нэнси Грейс на ракете Falcon Heavy. Интересно, что цена запуска превышает предварительные контракты агентства.

19 июля NASA объявило о заключении контракта со SpaceX на запуск Римского космического телескопа Нэнси Грейс на ракете Falcon Heavy в октябре 2026 года. Контракт с SpaceX оценивается в 255 миллионов долларов на запуск и другие расходы, связанные с миссией.

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Что известно о телескопе Roman

Римский космический телескоп Нэнси Грейс (Roman) или Поисковый широкоугольный инфракрасный телескоп – следующая большая или флагманская астрофизическая миссия после космического телескопа Джеймса Уэбба. Аппарат оснащен 2,4-метровым главным зеркалом, широкоугольным прибором и коронографом для проведения исследований в области космологии, экзопланета и общей астрофизики.

Космический аппарат массой около 4200 килограмм будет работать с точки Лагранжа Земля-Солнце L-2, области космоса на расстоянии около 1,5 миллиона километров от Земли в направлении от Солнца. Это то же место, где работают Джеймс Уэбб и несколько других астрофизических миссий.

Почему запуск так дорог

Стоимость контракта на запуск намного выше предыдущих миссий, которые NASA запускала с Falcon Heavy. Например, год назад американское космическое ведомство заключило со SpaceX контракт на запуск Falcon Heavy миссии Europa Clipper в Юпитер в 2024 году на сумму 178 миллионов долларов. Контракт с сентября 2021 года на запуск Falcon Heavy метеорологического спутника GOES-U, также в 2024 году, стоит 152,5 миллиона долларов.

Сейчас SpaceX предлагает Falcon Heavy по цене 97 миллионов долларов. В начале этого года компания увеличила цену на 7 миллионов долларов, сославшись на чрезмерный уровень инфляции.

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Важная миссия

Запуск Римского телескопа – ключевая миссия для NASA и важна не только для науки, но и для управления программами. Миссия, ранее называвшаяся Поисковый широкоугольный инфракрасный телескоп (WFIRST), является приоритетной флагманской миссией.

Несмотря на первоначальные проблемы и несколько бюджетных предложений агентства, направленных на прекращение миссии, продолжили разработку телескопа и миссии. В прошлом году запуск миссии был отложен на семь месяцев, а стоимость увеличилась на 382 миллиона долларов. В этом NASA обвинило пандемии. В настоящее время общая стоимость жизненного цикла миссии составляет 4,32 миллиарда долларов .