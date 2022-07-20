19 июля NASA объявило о заключении контракта со SpaceX на запуск Римского космического телескопа Нэнси Грейс на ракете Falcon Heavy в октябре 2026 года. Контракт с SpaceX оценивается в 255 миллионов долларов на запуск и другие расходы, связанные с миссией.

Не пропустите "Джеймс Уэбб" сфотографировал Юпитер, его кольца и три спутника

Что известно о телескопе Roman

Римский космический телескоп Нэнси Грейс (Roman) или Поисковый широкоугольный инфракрасный телескоп – следующая большая или флагманская астрофизическая миссия после космического телескопа Джеймса Уэбба. Аппарат оснащен 2,4-метровым главным зеркалом, широкоугольным прибором и коронографом для проведения исследований в области космологии, экзопланета и общей астрофизики.

Космический аппарат массой около 4200 килограмм будет работать с точки Лагранжа Земля-Солнце L-2, области космоса на расстоянии около 1,5 миллиона километров от Земли в направлении от Солнца. Это то же место, где работают Джеймс Уэбб и несколько других астрофизических миссий.

Почему запуск так дорог

Стоимость контракта на запуск намного выше предыдущих миссий, которые NASA запускала с Falcon Heavy. Например, год назад американское космическое ведомство заключило со SpaceX контракт на запуск Falcon Heavy миссии Europa Clipper в Юпитер в 2024 году на сумму 178 миллионов долларов. Контракт с сентября 2021 года на запуск Falcon Heavy метеорологического спутника GOES-U, также в 2024 году, стоит 152,5 миллиона долларов.

Сейчас SpaceX предлагает Falcon Heavy по цене 97 миллионов долларов. В начале этого года компания увеличила цену на 7 миллионов долларов, сославшись на чрезмерный уровень инфляции.

Читайте на сайте Почему так мало: накопитель на телескопе "Джеймс Уэбб" вмещает всего 68 Гбайт

Важная миссия

Запуск Римского телескопа – ключевая миссия для NASA и важна не только для науки, но и для управления программами. Миссия, ранее называвшаяся Поисковый широкоугольный инфракрасный телескоп (WFIRST), является приоритетной флагманской миссией.

Несмотря на первоначальные проблемы и несколько бюджетных предложений агентства, направленных на прекращение миссии, продолжили разработку телескопа и миссии. В прошлом году запуск миссии был отложен на семь месяцев, а стоимость увеличилась на 382 миллиона долларов. В этом NASA обвинило пандемии. В настоящее время общая стоимость жизненного цикла миссии составляет 4,32 миллиарда долларов .