"Обреченные на смерть приветствуют тебя" – это часть известного приветствия гладиаторов, которое они произносили, обращаясь к императору перед началом игрищ. У историков есть сомнения относительно того, действительно ли эта фраза звучала на каждых играх. Но нужно признать, что она меткая. Римский народ эпохи как Республики, так и Империи любил подобные забавы. Поэтому чем экзотичнее было кровавое зрелище, тем лучше. А женщины, которые проливают кровь, убивая и умирая, по мнению древнеримского народа, были довольно экзотическим зрелищем.

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Женщины-гладиаторы на барельефе в Галикарнасе (современный город Бодрум, Турция) / Фото Wikipedia

Убийственная и экзотическая игрушка для древних римлян

О гладиаторах женского пола известно очень мало. Вероятно, это указывает на то, что явление это было действительно очень редким. До нас даже не дошла информация о том, имели ли женщины-гладиаторы отдельное название. Теоретически, их должны были бы называть "гладиатрикс" (латинский язык – gladiatrix).

История сохранила очень мало "примеров" женских боев на арене:

Например, известно, что в 66 году нашей эры эфиопские женщины-гладиаторы сражались на арене. Таким образом император Нерон хотел произвести впечатление на царя Армении Тридата I.

Известно о боях женщин во время правления Тита Флавия Домициана в 89 году нашей эры. Такие гладиаторские поединки называли "амазонскими".

Консул и историк Дион Кассий упоминает в своей "Римской истории" о том, что женщины участвовали в травле животными и боях на арене.

Доподлинно неизвестно, дрались ли женщины только с женщинами, или их могли "выставить" и против мужчины. Вероятнее всего, женщины сражались только с женщинами и дикими животными.

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Как учили женщин-гладиаторов

Место, где гладиаторов обучали убивать, называлось лудус. Историки не нашли никаких свидетельств того, что существовали специально построенные лудусы, где бы обучали исключительно женщин.

Учитывая редкие появления женщин на арене, сомнительно, что такие школы действительно существовали. Скорей всего их тренировали вместе с мужчинами.

Это отчасти подтверждают слова историка Децима Юния Ювенала, который писал, что гладиаторов-женщин учили "теми же методами и с тем же оружием, что и мужчин". Это свидетельствует, что к женщинам не было "отдельного подхода" в обучении. Также, вероятно, что римские вельможи, обучая женщин, не сильно заботились об их комфорте, поэтому селили их в одном лудусе с мужчинами.

В 200 году нашей эры император Римской Империи Луций Септимий Север запретил женщинам участвовать в гладиаторских поединках.