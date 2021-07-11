Исторический момент: Ричард Брэнсон успешно совершил полет на космоплане VSS Unity

В воскресенье, 11 июля, состоялся успешный старт миссии Virgin Galactic Unity-22. Космоплан VSS Unity совершил суборбитальный космический полет с космодрома Америка в Нью-Мексико. Virgin Galactic провела прямую трансляцию события.

Экипаж корабля VSS Unity

Миллиардер Ричард Брэнсон, которому 18 июля исполнится 71 год, вошел в состав экипажа из шести человек:

двух пилотов;

и четырех пассажиров.

Экипаж корабля на указанную высоту доставил корабль-носитель VMS Eve. Данный полет стал 22-м для компании и четвертым пилотируемым. Однако, это первый полет, в котором в космос отправился экипаж в полном составе.

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Как проходил полет

Космоплан VSS Unity вместе с самолетом-носителем VMS Eve поднялся на высоту 88,5 километров. Экипаж корабля четыре минуты находился в условиях микрогравитации и после успешного полета вернулся на Землю.

Брэнсон и экипаж во время полета корабля / Скриншот

Космоплан VSS Unity во время полета в космосе / Скриншот



Снижение корабля / Скриншот



Успешная посадка! / Скриншот

Компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, отказалась считать полет конкурента космическим, поскольку космоплан не пересек линию Кармана на высоте 100 километров над уровнем моря, которую считают границей космоса.

Virgin Galactic, которая продает билеты на свои полеты за 250 тысяч долларов, рассчитывает начать предоставлять услуги коротких туристических космических полетов в 2022 году. Единственный конкурент Virgin Galactic в сфере суборбитального космического туризма – Blue Origin Джеффа Безоса.

Запись прямой трансляции полета: смотрите видео

Полет Blue Origine

На 20 июля запланирован первый обзорный пассажирский полет многоразовой системы New Shepard. В состав экипажа войдут: