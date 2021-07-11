Исторический момент: Ричард Брэнсон успешно совершил полет на космоплане VSS Unity
Источник:24 канал
В воскресенье, 11 июля, состоялся успешный старт миссии Virgin Galactic Unity-22. Космоплан VSS Unity совершил суборбитальный космический полет с космодрома Америка в Нью-Мексико. Virgin Galactic провела прямую трансляцию события.
Экипаж корабля VSS Unity
Миллиардер Ричард Брэнсон, которому 18 июля исполнится 71 год, вошел в состав экипажа из шести человек:
- двух пилотов;
- и четырех пассажиров.
Экипаж корабля на указанную высоту доставил корабль-носитель VMS Eve. Данный полет стал 22-м для компании и четвертым пилотируемым. Однако, это первый полет, в котором в космос отправился экипаж в полном составе.
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Как проходил полет
Космоплан VSS Unity вместе с самолетом-носителем VMS Eve поднялся на высоту 88,5 километров. Экипаж корабля четыре минуты находился в условиях микрогравитации и после успешного полета вернулся на Землю.
Снижение корабля / Скриншот
Успешная посадка! / Скриншот
Virgin Galactic, которая продает билеты на свои полеты за 250 тысяч долларов, рассчитывает начать предоставлять услуги коротких туристических космических полетов в 2022 году. Единственный конкурент Virgin Galactic в сфере суборбитального космического туризма – Blue Origin Джеффа Безоса.
Запись прямой трансляции полета: смотрите видео
Полет Blue Origine
На 20 июля запланирован первый обзорный пассажирский полет многоразовой системы New Shepard. В состав экипажа войдут:
- глава компании Джефф Безос;
- его брат Марк;
- 82-летняя авиатор Уолли Фанк;
- и неизвестный пассажир-благотворитель, который заплатил за первый билет на аукционе 28 миллионов долларов.