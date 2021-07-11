Экипаж корабля VSS Unity

Миллиардер Ричард Брэнсон, которому 18 июля исполнится 71 год, вошел в состав экипажа из шести человек:

  • двух пилотов;
  • и четырех пассажиров.

Экипаж корабля на указанную высоту доставил корабль-носитель VMS Eve. Данный полет стал 22-м для компании и четвертым пилотируемым. Однако, это первый полет, в котором в космос отправился экипаж в полном составе.

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Как проходил полет

Космоплан VSS Unity вместе с самолетом-носителем VMS Eve поднялся на высоту 88,5 километров. Экипаж корабля четыре минуты находился в условиях микрогравитации и после успешного полета вернулся на Землю.

Річард БренсонБрэнсон и экипаж во время полета корабля / Скриншот

VSS UnituКосмоплан VSS Unity во время полета в космосе / Скриншот

Зниження
Снижение корабля / Скриншот

Посадка
Успешная посадка! / Скриншот

Virgin Galactic, которая продает билеты на свои полеты за 250 тысяч долларов, рассчитывает начать предоставлять услуги коротких туристических космических полетов в 2022 году. Единственный конкурент Virgin Galactic в сфере суборбитального космического туризма – Blue Origin Джеффа Безоса.

Запись прямой трансляции полета: смотрите видео

Полет Blue Origine

На 20 июля запланирован первый обзорный пассажирский полет многоразовой системы New Shepard. В состав экипажа войдут:

  • глава компании Джефф Безос;
  • его брат Марк;
  • 82-летняя авиатор Уолли Фанк;
  • и неизвестный пассажир-благотворитель, который заплатил за первый билет на аукционе 28 миллионов долларов.