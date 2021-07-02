Ричард Брэнсон таки полетит в космос раньше чем Джефф Безос

Глобальная космическая программа превратилась в показательную гонку миллиардеров. Основатель космической компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон намерен принять участие в тестовом космическом полете 11 июля. Это раньше, чем запланированный первый космический полет основателя Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса.

Как известно, Джефф Безос планирует лично отправиться в космос на собственном корабле 20 июля и, возможно, новость о полете Брэнсона стала для него неприятной неожиданностью, которая отвлекает внимание общественности от проекта Blue Origin.

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Почему Брэнсон решил лететь в космос

Сначала полет семидесятилетнего Брэнсона на корабле Virgin Galactic VSS Unity не планировался. Однако, не так давно поползли слухи о том, что компания Virgin Galactic якобы готовит к возможному полету ее руководителя, а в четверг, 1 июля миллиардер объявил о желании "получить частный опыт астронавта" вместе с техническими специалистами и двумя пилотами.

Моя мама научила меня никогда не сдаваться и достигать звезд. 11 июля наступит время превратить мечту в реальность в ходе следующего космического полета Virgin Galactic,

– заявил Ричард Брэнсон.

Что известно о полете Брэнсона

Миссия Unity 22 станет четвертым пилотируемым тестовым полетом, организованным Virgin Galactic. Корабль VSS Unity стартует с самолета-носителя непосредственно в воздухе и отправится в ближайший космос, даря пассажирам буквально несколько минут невесомости.

Unity, предназначенный для доставки в космос до шести пассажиров и двух пилотов, тестировался 22 раза. До того, как Virgin Galactic выполнит первую коммерческую миссию, проведут еще три тестовых полета, включая тест с участием Брэнсона.

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Ажиотаж и цена билетов на туристический полет в космос

Места в следующих кораблях уже забронировали 600 человек, каждый билет будет стоить около 250 тысяч долларов.

По словам Брэнсона, опубликованным в его твиттере, после возвращения миллиардер намерен объявить о чем-то "очень увлекательном, что даст шанс стать астронавтом большему количеству людей, поскольку космос принадлежит нам всем".