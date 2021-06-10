Ричард Брэнсон попытается улететь в космос раньше Джеффа Безоса

Космическая гонка миллиардеров выходит на финишную прямую. Джефф Безос, действующий глава Blue Origin, объявил накануне, что намерен улететь в космос на собственной ракете 20 июля. Если все получится то он станет первым владельцем частной компании, которому это удалось. Но эти лавры у него может перехватить другой амбициозный миллиардер, британец Ричард Брэнсон.

Непроверенные данные, о которых сообщает BI, поступили от Дугласа Мессье, автора блога Parabolic Arc, посвященного космонавтике. Источник, пожелавший остаться неизвестным рассказал ему, что компания Virgin Galactic планирует отправить своего владельца Ричарда Брэнсона в испытательный полет 4 июля.

Интересно Джефф Безос летит в космос: известна дата

По данным Мессье, компания начала вынашивать эти планы еще раньше Безоса, как только узнала, что Blue Origin собирается отправить первый экипаж ракеты New Shepard. Это произошло 5 мая. А Безос рассказал о своей мечте о космосе в видеообращении через месяц, в начале июня.

Реакция Virgin Galactic

Журналисты Insider не смогли получить подтверждение словам Мессье, но представители Virgin Galactic не опровергли эту информацию.

В настоящее время мы не утвердили дату нашего следующего полета,

– заявили они.

В компании добавили, что полет Брэнсона может состояться летом, как и отдельный испытательный полет четырех "специалистов программы" – сотрудников компании, которые станут пассажирами космоплана.

Испытание SpaceShipTwo

Ранее компания утверждала, что Брэнсон полетит после специалистов, но теперь пиар-служба умалчивает, какой из полетов состоится первым.

В конце мая космоплан SpaceShipTwo компании Брэнсона совершил первый пилотируемый полет после двухлетнего перерыва. Этим он завершил серию из четырех суборбитальных полетов, которые Virgin Galactic планомерно проводила в течение последних нескольких месяцев без пилотов. Аппарат поднялся на высоту почти 90 км, а затем аккуратно спустился обратно.