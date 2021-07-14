Ричард Брэнсон планирует построить отель на Луне

Глава Virgin Galactic Ричард Брэнсон объявил о намерении построить отель на Луне. По его словам, это еще одна мечта после полета в космос, которую он осуществил несколькими днями ранее.

70-летний миллиардер, отвечая на вопрос о мечтах, которые он хотел бы осуществить, сказал, что всегда хотел построить отель на Луне. Впрочем, возможно, он оставит реализацию этого плана своим детям.

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Мечты Брэнсона

Кроме того, Брэнсон собирается снизить стоимость билета на границу космоса. Сейчас туристическая поездка из Virgin Galactic, вроде той, которую совершил сам миллиардер, стоит около 250 000 долларов.

Генеральный директор Virgin Galactic Майкл Колглейзер заявил, что компания будет наращивать парк космических кораблей. В будущем планируют выполнять 400 полетов в год с десятков космодромов по всему миру. Будущие версии космических аппаратов для туризма будут разрабатываться с учетом простоты производства, добавил он.

После успешного полета мы построим гораздо больше космических кораблей, и со временем это поможет снизить стоимость, но это случится не сразу,

– добавил Ричард Брэнсон.

"Может быть, однажды, когда у нас будет 20 космических кораблей, для меня снова найдется место — например, на мое 90-летие. Но посмотрим, как пойдет, – поделился Брэнсон. – Я почти вернулся на Землю, но не совсем. Это была мечта всей жизни. Мечты нечасто превращаются в реальность, и это было просто замечательно — все, о чем я мог мечтать, произошло".