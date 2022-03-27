РФ может попытаться уничтожить спутники Starlink на орбите, но Маск знает, что с этим делать

Илон Маск дал интервью Матиасу Депфнеру, гендиректору немецкого издательства Axel Springer. В нем предприниматель затронул тему российской агрессии и угроз, которые несет оккупант технологии Starlink.

Интервью прошло на заводе Tesla во Фремонте, штат Калифорния. Тема Украины и войны против нее была первой, которую подняли собеседники. Слова Маска одновременно пугают и успокаивают.

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Россия угрожает Starlink

После того, как Матиас Депфнер спросил мнение Маска о всей ситуации в целом, он перешел к теме спутникового интернета Starlink.

SpaceX очень быстро ответила на обращение министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова и предоставила терминалы для подключения к спутниковому интернету компании. В условиях полномасштабной войны Starlink является единственным способом подключения к сети в некоторых украинских городах. Технология успешно работает во многих точках. В частности, ее получили медицинские учреждения и Укрзализныця. О том, как развивалась ситуация читайте здесь

Депфнер: Что произойдет, если россияне и китайцы нацелятся на спутники? Является ли это угрозой Starlink?

Маск: Было интересно взглянуть на российскую антиспутниковую демонстрацию несколько месяцев назад в контексте этого конфликта. Потому что это вызвало множество споров среди операторов спутниковой связи. Это даже представляло некоторую опасность для космической станции, где находятся российские космонавты. Так почему они это сделали? Это было сообщение накануне вторжения в Украину. Если вы попытаетесь отключить Starlink, это будет непросто, потому что существует 2000 спутников. Это означает много противоспутниковых ракет. Я надеюсь, что нам не придется испытывать это, но я думаю, что мы можем запускать спутники быстрее, чем они могут запускать противоспутниковые ракеты.

Кроме того, Матиас Депфнер спросил Маска о заявлении России о прекращении поставок ракетных двигателей – является ли это угрозой или возможностью для SpaceX? На что бизнесмен ответил: "Мы разрабатываем и производим наши собственные ракетные движки. Так что по сути мы вообщем не владели никакими российскими компонентами".