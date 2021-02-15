Британский разработчик цифровых инструментов для тренировки футболистов Rezzil выпустил общедоступную версию симулятора упражнений в виртуальной реальности. Приложение, получившее название Rezzil Player 21, основано на профессиональных решениях, которые применяют тренеры футбольных клубов Paris Gt. Germain, Manchester United и Liverpool FC.

Из любительской версии удалили слишком сложные упражнения. Главная особенность программы – для достижения победы придется двигаться в полную силу, заниматься реальной тяжелой физической работой.

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Как работает система

Rezzil Player 21 работает с гарнитурами HTC Vive и Steam Valve Index, также будут нужны контроллеры Vive Tracker, которые следует закрепить на обуви и настроить, чтобы система оценивала их положение в пространстве. Это позволит очень точно распознавать не только факт попадания по виртуальному мячу, но и каким боком стопы, с какой скоростью, под каким углом был сделан удар. Вследствие этого, пользователю предлагают не банальные клики мышкой по цели, а настоящее оттачивание техники игры.



Контроллер Vive Tracker закрепляется на обуви / Фото Rezzil

Игра запоминает достижения игрока, создает стимул для роста и развития. К сожалению, поиграть с другими виртуальными футболистами не получится – симулятор разрабатывается для тренировки, а не для игры. Также следует учесть, что для него нужно достаточно большое пространство – в обычной комнате футболисту будет тесновато.

Демонстрация возможностей программы: видео