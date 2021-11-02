В результате сбоя в "Дия" исчезли сертификаты о вакцинации: что делать

Сегодня, 2 ноября, произошел кратковременный сбой в "Дия". Как сообщают пользователи, сначала приложение попросило повторно авторизоваться, после чего они не смогли найти в своих учетных записях сертификаты о вакцинации.

Известно, что с проблемой исчезновения COVID-сертификатов столкнулись не все пользователи. Многих проблема вообще никак не коснулась. Вероятно, пострадали лишь те, кто пытался зайти в приложение в момент сбоя. Если же попыток входа не было, документы остались на своем месте.

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Как исправить ситуацию

Если же у вас исчез сертификат о вакцинации, его можно легко восстановить просто подав новый запрос .

. Для этого необходимо зайти в раздел "Услуги", выбрать "COVID-сертификаты" и "Получить сертификат".

Ожидание займет до нескольких минут.

По информации издания Zaxid.net, некоторые пользователи сообщили, что QR-код с бумажного сертификата, распечатанного с портала Дия, не считывался.



QR-код с бумажного сертификата не считывался / Фото Zaxid.net