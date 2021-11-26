Министр цифровой трансформации Федоров рассказал, что сотрудничество началось после первой встречи в Кремниевой долине. С тех пор стороны постоянно находились в процессе обсуждения совместных проектов.

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Результаты вместе с Apple решили презентовать в Киеве. Один из проектов – возможное применение технологий Apple в переписи населения 2023 года,

– подчеркнул Федоров.

Он также пообещал, что будет еще больше классных новостей.

Федоров встретился с главой Apple

Во время визита в США в сентябре 2021 года Федоров встретился с главой Apple Тимом Куком. Одной из приоритетных тем стала долгожданная украинизация голосового помощника Siri.

Мы благодарны компании Apple за постоянное сотрудничество с нашим министерством, ведь хотим, чтобы украинцы могли пользоваться всеми сервисами компании,

– заявил тогда Федоров.

Также обсудили запуск сервиса ЭКГ для Apple Watch в Украине.

Федоров рассказал Куку об украинском опыте внедрения первых в мире цифровых паспортов и продемонстрировал приложение "Дия".

Сообщение FEDOROV:

Кроме онлайн-презентации социальных услуг, на следующей неделе мы будем иметь еще одно важное событие – в Украину впервые приезжает топ-менеджмент Apple. Во главе с Марком Ленноном – Worldwide Head of Government.

После нашей первой встречи в Кремниевой долине в сентябре мы постоянно находились в процессе обсуждения совместных проектов. Результаты вместе с Apple решили презентовать в Киеве. Один из проектов — возможное применение технологий Apple в переписи населения 2023 года.

Но будут и другие классные новости.