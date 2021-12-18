Результат эволюции: исследователи обнаружили микробы, способные разлагать пластик

Бактерии, обнаруженные японскими учеными на побережье вблизи центра переработки пластмасс еще 5 лет назад, смогли приспособиться к повышенной концентрации пластика. Микробы начали питаться пластиковыми отходами – это обусловлено изменением окружающей среды. Случаи удивительного приспособления стали фиксироваться по всему миру.

В 2016 году ученые исследовали почву и ил вокруг перерабатывающего центра в Японии. Исследователи совершили невероятное открытие – анализы показали, что ферменты, которые выделяют бактерии, могут расщепить пластик типа РЕТ.

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Новую возможность микробов ученые связывают с катастрофическим увеличением пластика в океане и суше. Организмы начинают приспосабливаться к негативным условиям и создают новые вещества, способные разрушить пластик.

После открытия особых микробов исследователи начали учить остальные случаи эволюционного приспособления к пластику. Исследования должны помочь ученым создать вещество, которое ускорит разрушение пластика и снизит уровень загрязнения.

Где еще нашли бактерии Ученые обнаружили ряд ферментов с похожими способностями – явление оказалось достаточно распространенным. Исследователи проанализировали образцы ДНК окружающей среды, полученные из океанов и суши по всему миру, используя компьютерное моделирование, чтобы отследить их на наличие микробных ферментов, которые могут расщеплять пластик.

Бактерии могут поглощать пластик / Иллюстративное фото Unsplash

Могут ли бактерии помочь спасти планету

В 2018 году группа ученых в США разработала сконструированный фермент, который мог потреблять пластик с большей эффективностью примерно на 20%. В 2020 году эта же команда разработала еще более совершенную версию – суперэнзим, который может переваривать пластиковые отходы в 6 раз быстрее.

Всего в мире обнаружили 30 тысяч ферментов, способных расщеплять 10 типов пластика. Ученые сравнили случаи поедания микробами пластика и обнаружили, что бактерии появлялись в наиболее загрязненных районах – мусорных пятнах Средиземного моря и Тихого океана.

Мы нашли многочисленные доказательства, подтверждающие тот факт, что потенциал глобального микробиома, что разрушает пластик, впечатляющий. Это важная демонстрация того, как окружающая среда реагирует на давление, которое мы оказываем,

– сказал автор исследования Алексей Железняк, профессор Чалмерского университета технологий.

Эксперимент подтвердил причастность бактерий к уничтожению пластика / Фото Unsplash

Исследователи выяснили, что ферменты, расщепляющие пластик, широко распространены как в океанах, так и на суше. Команда обнаружила более высокие концентрации ферментов на более глубоких уровнях океана. Это указывает на связь с большей концентрацией микропластика, которая наблюдается на этих глубинах.

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Также было обнаружено, что образцы земли содержат гораздо больше пластиковых добавок, а также ферменты, способные их разрушать, что указывает на связь между ними.

Мы не ожидали найти такое количество их в таком количестве разных микробов и сред обитания. Это удивительное открытие, которое действительно иллюстрирует масштаб проблемы,

– отметил Ян Зримец, ведущий автор исследования.

Следующим шагом, по словам ученых, станет испытание наиболее перспективных ферментов-кандидатов в лаборатории. Ученые будут исследовать свойства бактерий и их скорость расщепления пластика.