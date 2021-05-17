На презентации новых электронных услуг в Украине президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил движение к цифровизации государственных услуг.

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24 августа 2021 года Украина войдет в режим paper less, как мы и обещали. Никаких бумаг для государственных органов. Никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или справки для предоставления государственных услуг. Мы сделаем все, чтобы государство без бумажек действительно существовало,
– заявил Зеленский.

Что презентуют на Diia Summit 2.0

  • изменение места регистрации онлайн;
  • налоговая декларация в несколько кликов;
  • электронные петиции;
  • е-подпись в смартфоне;
  • замена водительского удостоверения;
  • автоматическая регистрация ФЛП.

И это не полный перечень услуг, которыми смогут воспользоваться украинцы в своих смартфонах благодаря приложению "Дия" и соответствующему порталу.

Что такое приложения Дия?

Это онлайн-сервис государственных услуг, приложение на смартфоне, с помощью которого можно получать доступ к своим документам, осуществлять различные электронные услуги. В апреле 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который юридически приравнивает электронные паспорта к бумажным аналогам.

С помощью приложения и сервиса можно получить ряд государственных услуг в цифровом виде без обращений в соответствующие службы.