На презентации новых электронных услуг в Украине президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил движение к цифровизации государственных услуг.

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24 августа 2021 года Украина войдет в режим paper less, как мы и обещали. Никаких бумаг для государственных органов. Никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или справки для предоставления государственных услуг. Мы сделаем все, чтобы государство без бумажек действительно существовало,

– заявил Зеленский.

Важно. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров и команда сервиса Дия представят больше 10 революционных онлайн-услуг в Дие.

Что презентуют на Diia Summit 2.0

изменение места регистрации онлайн;

налоговая декларация в несколько кликов;

электронные петиции;

е-подпись в смартфоне;

замена водительского удостоверения;

автоматическая регистрация ФЛП.

И это не полный перечень услуг, которыми смогут воспользоваться украинцы в своих смартфонах благодаря приложению "Дия" и соответствующему порталу.