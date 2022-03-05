Об этом также сообщила Украинская Правда разместив письмо от Revolut, где говорится об изменениях по банковским переводам.

Не пропустите Microsoft вслед за рядом других компаний покидает российский рынок

Мы внимательно следим за ситуацией в России и Белоруссии. На фоне последних событий решили остановить банковские переводы в/из России и Беларуси с полудня 4 марта,

– говорится в сообщении.

Напомним, сейчас по всему миру десятки компаний отказываются от сотрудничества с Россией, которая совершило повторное вторжение в Украину. Ранее к их списку подключился ряд VPN-сервисов.

В то же время агентство Fitch снизило рейтинги десятков российских компаний, в том числе "Автодора", "Почты России", "Роснано", РЖД и ФПК, "Интер РАО", "РусГидро", "Россеты".

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