Революционная технология роет подземные тоннели значительно быстрее и дешевле, чем конкуренты
Источник:Futurism
Илону Маску и его The Boring Company следует начинать волноваться, ведь у компании появился серьезный конкурент. Стартап EarthGrid анонсировал нового робота, способного работать более эффективно, чем любая другая современная технология.
Пока Илон Маск размышляет над новым проектом, для которого нужно прорыть тоннели в Сан-Бернардино (Калифорния), компания EarthGrid подала заявку на патент плазменной бурильной машины, сравниваемой со световыми мечами из "Звездных войн". По данным издания New Atlas, новый робот может рыть подземные тоннели в 100 раз быстрее, чем конкуренты, и при этом стоить примерно на 98 процентов дешевле.
Интересно Илон Маск решил сам реализовать проект, от которого другие отказались: что это будет
Что известно о технологии
- Все современные технологии в области строительства тоннелей сводятся к тому, что специальные машины, снабженные режущими элементами, пробивают себе путь в толще породы. Это дорого и очень медленно. Уже упомянутая The Boring Company Илона Маска строит установку, способную проходить до 250 метров в сутки. Другие компании работают еще медленнее, а их расходы колоссальны.
- В EarthGrid заменили механическое воздействие на высокие температуру и давление, приводящие к скалыванию, выдуванию и даже испарению материала породы. Оборудование может выполнять работу автономно, не касаясь стен тоннеля и без остановки, будучи ограниченным только подачей электроэнергии. Она, кстати, исключает появление вредных выбросов.
Установка EarthGrid / Фото EarthGrid
- В основе EarthGrid лежит система плазменных горелок, установленных на особый диск.
- Горелки располагаются на диске в соответствии со спиралью Фибоначчи, чтобы пламя от них покрывало весь диаметр будущего тоннеля.
- При работе диск вращается, а порода откидывается назад для удаления из рабочей зоны электрическими тележками.
- Задняя часть аппарата выплевывает кусочки камня размером с кукурузные хлопья.
- Таким образом можно строить тоннели разных диаметров – технология легко масштабируется.
Бурильная плазменная часть установки EarthGrid / Фото EarthGrid
EarthGrid надеется использовать свои технологии для создания подземной сети тоннелей, которые снабдят Соединенные Штаты возобновляемой энергией. Та в свою очередь поможет стабилизировать электросети и защитить инфраструктуру от стихии.
EarthGrid продемонстрировала краткую презентацию своей технологии: видео
EarthGrid продемонстрировала краткую презентацию своей технологии: видео