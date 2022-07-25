Революционная технология роет подземные тоннели значительно быстрее и дешевле, чем конкуренты

Илону Маску и его The Boring Company следует начинать волноваться, ведь у компании появился серьезный конкурент. Стартап EarthGrid анонсировал нового робота, способного работать более эффективно, чем любая другая современная технология.

Пока Илон Маск размышляет над новым проектом, для которого нужно прорыть тоннели в Сан-Бернардино (Калифорния), компания EarthGrid подала заявку на патент плазменной бурильной машины, сравниваемой со световыми мечами из "Звездных войн". По данным издания New Atlas, новый робот может рыть подземные тоннели в 100 раз быстрее, чем конкуренты, и при этом стоить примерно на 98 процентов дешевле.

Интересно Илон Маск решил сам реализовать проект, от которого другие отказались: что это будет

Что известно о технологии

Все современные технологии в области строительства тоннелей сводятся к тому, что специальные машины, снабженные режущими элементами, пробивают себе путь в толще породы. Это дорого и очень медленно. Уже упомянутая The Boring Company Илона Маска строит установку, способную проходить до 250 метров в сутки. Другие компании работают еще медленнее, а их расходы колоссальны.

В EarthGrid заменили механическое воздействие на высокие температуру и давление, приводящие к скалыванию, выдуванию и даже испарению материала породы. Оборудование может выполнять работу автономно, не касаясь стен тоннеля и без остановки, будучи ограниченным только подачей электроэнергии. Она, кстати, исключает появление вредных выбросов.



Установка EarthGrid / Фото EarthGrid

В основе EarthGrid лежит система плазменных горелок, установленных на особый диск.

Горелки располагаются на диске в соответствии со спиралью Фибоначчи, чтобы пламя от них покрывало весь диаметр будущего тоннеля.

При работе диск вращается, а порода откидывается назад для удаления из рабочей зоны электрическими тележками.

Задняя часть аппарата выплевывает кусочки камня размером с кукурузные хлопья.

Таким образом можно строить тоннели разных диаметров – технология легко масштабируется.



Бурильная плазменная часть установки EarthGrid / Фото EarthGrid

Скорость работы достигает фантастического для буровых установок значения – 1 километр в день. Использование нового подхода может сделать нежизнеспособными экономически невыгодные проекты.

EarthGrid надеется использовать свои технологии для создания подземной сети тоннелей, которые снабдят Соединенные Штаты возобновляемой энергией. Та в свою очередь поможет стабилизировать электросети и защитить инфраструктуру от стихии.

EarthGrid продемонстрировала краткую презентацию своей технологии: видео

EarthGrid продемонстрировала краткую презентацию своей технологии: видео