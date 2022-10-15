Инженеры разработали технологию, которая поможет зарядить батарею электромобиля через десять минут

Ученые из США полагают, что решили проблему быстрой зарядки электромобиля. Они создали компактную батарею, запас энергии которой можно пополнить на 70% в считанные минуты.

Зачем это вообще нужно

Проблема продолжительности зарядки емких батарей для электромобилей достаточно острая. Сейчас этот процесс занимает несколько часов, что оказывает существенное влияние на продолжительность поездки на большие дистанции. Решить эту проблему уже пытались несколькими путями: увеличение емкости батарей до рекордных показателей, замена батарей на заряженных станциях, оптимизация батарей и новые технологии зарядки.

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Как показывает практика, наибольшая перспектива по принципиально новым технологиям и оптимизации, и команде из Университета штата Пенсильвания уже не в первый раз удается добиться значительных успехов в оптимизации аккумуляторов.

В 2016 году команда инженеров и ученых улучшила производительность литиевых батарей в условиях холодов.

В 2019 применили тот же подход для зарядки аккумулятора в жару. Тогда им удалось добиться возможности через 10 минут пополнять заряд аккумулятора примерно на 320-480 километров.

Новое исследование продолжает предварительные достижения и объединяет быстрое время зарядки с высокой плотностью энергии.

Как работает новая технология

Прототип создан на основе того же нагревательного элемента из никелевой фольги, который способствует ускоренной зарядке. Емкость новой батареи выросла по сравнению с прошлой версией и составила 265 Вт*ч/кг. По словам разработчиков, сочетание короткого времени зарядки и высокой плотности делает изобретение первым в своем роде и открывает интересные перспективы в сфере электротранспорта.

Потребность в быстро заряжаемых небольших батареях велика как никогда. Батарей и необходимого сырья просто не хватает, чтобы удовлетворить весь спрос,

– сказал Ван Чаоян, руководитель группы.

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В ходе испытаний батарея заряжалась за 11 минут на 70% в течение 2000 циклов. Это, по подсчетам Вана, равно 804672 километрам пробега электромобиля только вследствие ускоренной зарядки. К тому же высокая плотность энергии позволила исследователям снизить размер батареи со 150 кВт*ч до 50 кВт*ч без снижения запаса хода.

Распространение такой технологии, если она окажется действительно надежной и эффективной на практике, безусловно, повысит популярность электрокаров в городах.